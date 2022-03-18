План спила старых и сухих деревьев готовят в Советском районе Нижнего Новгорода Общество

План спила старых и сухих деревьев готовят в Советском районе Нижнего Новгорода, сообщает пресс-служба мэрии.

В сообщении говорится, что в настоящее время в районе приступили к обследованию зеленых насаждений, чтобы составить план спила и кронирования.

Уже были обследованы деревья на улицах Васюнина, 8, Ивлиева 14/1, Б. Панина, 9, Деревня Кузнечиха, 130, Юбилейная, 34.

Стоит отметить, что своевременное обследование деревьев позволяет предотвратить случаи их падения.

Ранее глава города Юрий Шалабаев поручил главам районов провести мониторинг зелёных насаждений, чтобы их могли восстановить по гарантии. "В негарантийных случаях это должен делать подрядчик, который содержит зеленые насаждения. Я не собираюсь бюджетные деньги тратить дважды: на содержание, а потом ещё на восстановление зелёных насаждений", – подчеркнул глава города.