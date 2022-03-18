Первые в 2022 году квартиры для расселения жителей аварийного фонда куплены в Дзержинске Общество

Фото: правительство Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Первые в 2022 году квартиры для расселения жителей аварийного фонда куплены в Дзержинске. Об этом сообщает правительство Нижегородской области.

Согласно информации, администрация города Дзержинска приобрела 62 квартиры для расселения жителей ветхих и аварийных домов по национальному проекту "Жилье и городская среда".

Так, новое жилье получат собственники квартир из расселенных домов №103 по проспекту Ленина и №27 по улице Студенческой. На эти цели из бюджетов разного уровня выделено более 140 млн рублей.

По словам главы Дзержинска Ивана Носкова, новые квартиры будут переданы жильцам уже с отделкой.

Также мэр города рассказал, что за 3 года новые квартиры были предоставлены 77 семьям.

Ключи от 62-х квартир будут вручены жителям после завершения внутренней отделки, в конце этого года. Всего в 2022 году в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда" дзержинцам планируется предоставить порядка 80 квартир. Таким образом, в Дзержинске в этом году будет полностью завершено расселение домов, признанных аварийными до 2017 года.

Кроме того, в администрации Дзержинска сообщили, что также идет подготовка документов на приобретение четырех квартир для жителей расселенного дома на улице Новомосковской в поселке Пыра.

Ранее сообщалось, что более 340 млн рублей выделят на расселение аварийного фонда в Нижнем Новгороде.