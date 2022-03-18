Нижегородская Госжилинспекция отмечает 23-летие со дня образования Общество

Государственная жилищная инспекция Нижегородской области отметила 23-летие с момента создания.

Как сообщает пресс-служба ведомства, руководитель ГЖИ Игорь Сербул 23 марта поздравил коллектив и вручил особо отличившимся сотрудникам благодарственные письма за высокий профессионализм и достижения в работе.

"23 года назад постановлением администрации Нижегородской области была образована региональная Государственная жилищная инспекция. За это время инспекция стала надежным гарантом защиты интересов и прав жителей Нижегородской области. Хочу поблагодарить коллег за их труд, за преданность профессии, отзывчивость и стремление работать с максимальной отдачей на благо жителей", - сказал Игорь Сербул.

Руководитель Госжилинспекции подчеркнул, что ежедневно сотрудники ГЖИ рассматривают обращения граждан, проводят надзорные мероприятия, взаимодействуют с общественными организациями, защищают права людей при предоставлении жилищно-коммунальных услуг ненадлежащего качества. Для оперативной реакции на обращения жителей в составе ГЖИ работают 10 территориальных отделов: два в Нижнем Новгороде и восемь в районах области. Только в 2021 году в ГЖИ Нижегородской области поступило 43 369 обращений, на горячую линию – 12 495 телефонных звонков, еще около 12,5 тысячи сообщений зафиксировано в соцсетях.

"Ни одно из этих обращений не осталось без внимания. Это говорит о росте доверия граждан Государственной жилищной инспекции", - добавил Игорь Сербул.