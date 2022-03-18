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Общество

Почти три тысячи человек прошли обучение по президентской программе подготовки управленческих кадров в Нижегородской области

24 марта 2022 09:20  [23] Общество

Фото: Кирилл Мартынов

Почти три тысячи человек прошли обучение по президентской программе подготовки управленческих кадров в Нижегородской области. Об этом сообщили в правительстве региона.

Согласно информации, 23 марта на площадке Корпоративного университета правительства Нижегородской области прошло торжественное вручение дипломов выпускникам 2021 года Президентской программы подготовки управленческих кадров. Дипломы выпускникам вручил заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Бетин.

В Нижегородской области программа реализуется с 1998 года. За это время обучено более 2,7 тысяч сотрудников 850 организаций. 80% из них добилось продвижения по карьерной лестнице, около 10% - открыло собственный бизнес.

"Президентская программа – это знак качества менеджмента российских предприятий. Она по праву играет одну из ключевых ролей в развитии кадрового потенциала региона, решает проблему нехватки управленцев высшего и среднего звена, которые способны принимать эффективные решения и достигать поставленных задач. С каждым годом президентская программа модернизируется, приобретает новые черты. Соискателям приходится выдержать серьезную конкуренцию для успешного зачисления, что подтверждает высокую востребованность обучения", - сказал заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Бетин.

Напомним, что в конце 2019 года постановлением правительства Российской Федерации президентская программа была продлена до 2024-2025 учебного года. Распоряжением правительства РФ от 03.10.2018 г. в состав комиссии по организации подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства РФ был включен губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

СПРАВКА:
За время реализации президентской программы обучение прошли специалисты таких предприятий, как "Группа ГАЗ", АО "ОКБМ им. Африкантова", НАЗ "Сокол" - филиал АО "РСК "МИГ", АО "ФНПЦ "Нижегородский научно-исследовательский институт радиотехники", АО ЦНИИ "Буревестник", ПАО "МРСК Центра и Приволжья", ООО "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез", ПАО "Нижегородский машиностроительный завод", АО "Арзамасский приборостроительный завод им. П.И. Пландина", ПАО "Горьковский завод аппаратуры связи им. А.С. Попова", группа компаний "НМЖК" и других.

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Теги:
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