"ТНС энерго НН" примет участие в самой массовой экологической акции на планете Общество

Фото: пресс-служба компании

"ТНС энерго НН" примет участие в самой массовой экологической акции на планете. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Согласно информации, 26 марта в России пройдет экологическая акция "Час Земли". Цель акции — привлечь внимание к необходимости ответственного отношения к природе и ресурсам планеты.

В "Час Земли" миллионы людей из 180 стран выключают свет и электроприборы на 1 час. Тысячи муниципальных, коммерческих организаций и архитектурных памятников во всём мире погасят подсветку.

Гарантирующий поставщик электроэнергии "ТНС энерго Нижний Новгород" присоединится к экологической инициативе и 26 марта с 20:30 до 21:30 отключит все внешние подсветки в офисах и центрах обслуживания клиентов компании.

Уважаемые клиенты, призываем вас присоединиться к акции и отключить на 1 час электричество в своих домах.

Также поддержать экологическую инициативу клиенты "ТНС энерго НН" могут, отказавшись от бумажного счета за электроэнергию. Подключив услугу "электронная квитанция", вы внесете свой вклад в сохранение лесного фонда!