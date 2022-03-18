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"ТНС энерго НН" примет участие в самой массовой экологической акции на планете. Об этом сообщает пресс-служба компании.
Согласно информации, 26 марта в России пройдет экологическая акция "Час Земли". Цель акции — привлечь внимание к необходимости ответственного отношения к природе и ресурсам планеты.
В "Час Земли" миллионы людей из 180 стран выключают свет и электроприборы на 1 час. Тысячи муниципальных, коммерческих организаций и архитектурных памятников во всём мире погасят подсветку.
Гарантирующий поставщик электроэнергии "ТНС энерго Нижний Новгород" присоединится к экологической инициативе и 26 марта с 20:30 до 21:30 отключит все внешние подсветки в офисах и центрах обслуживания клиентов компании.
Уважаемые клиенты, призываем вас присоединиться к акции и отключить на 1 час электричество в своих домах.
Также поддержать экологическую инициативу клиенты "ТНС энерго НН" могут, отказавшись от бумажного счета за электроэнергию. Подключив услугу "электронная квитанция", вы внесете свой вклад в сохранение лесного фонда!
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