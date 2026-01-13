Нижегородцам объяснили, как вернуть деньги за отмененный "Щелкунчик" Общество

Фото: Александр Воложанин

Региональное управление Роспотребнадзора прокомментировало ситуацию с отменой ледового спектакля "Щелкунчик" (6+) в Нижнем Новгороде, вызвавшую широкий общественный резонанс в социальных сетях. Организаторы отменили мероприятие, но деньги за билеты не возвращают.

Представители ведомства напомнили, что у зрителей есть полное право на возврат денежных средств за несостоявшийся спектакль.

В Роспотребнадзоре подчеркнули, что покупка билета рассматривается как заключение договора между зрителем и организатором, а сам билет — это подтверждающий документ. Если мероприятие отменено, услуга считается не оказанной, а значит, потребитель вправе требовать возврата полной суммы.

Кроме того, потребитель может рассчитывать на возмещение всех убытков, понесённых из-за нарушения сроков оказания услуги. Такое право закреплено в пункте 1 статьи 28 Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 "О защите прав потребителей".

Чтобы вернуть деньги, в первую очередь необходимо обратиться в кассу или к агенту, у которого был приобретён билет, с требованием возврата средств. В случае отказа следует направить претензию непосредственно организатору мероприятия.

Если и организатор отказывается возмещать стоимость билета или игнорирует обращение, гражданин вправе подать иск в суд. Это предусмотрено статьёй 17 вышеуказанного закона о защите прав потребителей.

