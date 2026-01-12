В Балахне завершили капремонт детского отделения и приемного покоя ЦРБ Общество

Фото: минздрав Нижегородской области

В Балахнинской центральной районной больнице завершили капитальный ремонт на втором и четвертом этажах детского корпуса. Обновлены помещения приемного покоя и стационарного отделения для юных пациентов. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.

Работы проводились в рамках нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь", в частности — по программе модернизации первичного звена здравоохранения. За последние пять лет на обновление детского корпуса направили более 58 млн рублей.

По данным министерства здравоохранения Нижегородской области, в здании полностью заменили электроснабжение, установили современные водонагреватели и стеклопакеты. Также провели капитальный ремонт системы отопления с монтажом узла учета тепловой энергии. Впервые за десятилетия заменили системы холодного и горячего водоснабжения, водоотведения и пожарный водопровод. Кроме того, установили новые пожарные краны и провели отделку полов, стен и потолков.

И.о. главного врача Балахнинской ЦРБ Олег Чернов напомнил, что ранее в учреждении уже были отремонтированы детская и взрослая поликлиники, что положительно сказалось на качестве амбулаторной помощи. По его словам, завершение капремонта детского корпуса стало важным шагом к созданию комфортной, современной и безопасной среды для лечения детей. Он подчеркнул, что теперь маленькие пациенты и их родители получают помощь в условиях, соответствующих высоким стандартам.

Напомним, что в ноябре 2025 года учреждение с рабочим визитом посетил губернатор Глеб Никитин. Он остался недоволен состоянием больницы и поручил министерству здравоохранения принять меры для улучшения ситуации — в том числе по обеспечению кадрами и повышению доступности записи к узким специалистам.

После визита главы региона в ЦРБ были предприняты конкретные шаги: в больницу трудоустроили эндокринолога и онколога, усилили выездную диспансеризацию и занялись сокращением кредиторской задолженности.

Нацпроект "Продолжительная и активная жизнь" реализуется в России с 2025 года по поручению президента Владимира Путина. Он включает 11 федеральных направлений, среди которых — борьба с сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями, развитие медицинской реабилитации, совершенствование экстренной помощи и подготовка кадров.

Ранее сообщалось, что в 2025 году в рамках реализации нацпроектов в Нижегородской области отремонтировали около 330 объектов здравоохранения.