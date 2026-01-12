У кого из нижегородцев вырастет зарплата в 2026 году
Выяснилось, куда обращаться по поводу уборки снега в Нижнем Новгороде
10 населенных пунктов Нижегородской области вошли в "Золотое кольцо"
Новые правила ведения беременности ввели в Нижегородкой области
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
12 января 2026 18:18В Балахне завершили капремонт детского отделения и приемного покоя ЦРБ
12 января 2026 17:573,5 тысячи юных нижегородцев вышли на региональный этап Всероссийской олимпиады
12 января 2026 17:56400 многодетных семей получили жилищные сертификаты в Нижегородской области
12 января 2026 17:39Прощание с профессором ННГУ Вадимом Соболевым пройдет 13 января
12 января 2026 17:29Стало известно, куда нижегородцы чаще всего летали в новогодние праздники
12 января 2026 17:18Николай Шадрин: "Программа "Герои.Нижегородская область" помогает участникам СВО работать на благо общества"
12 января 2026 17:13Выяснилось, какая погода ждет нижегородцев в середине января
12 января 2026 16:58Фуникулер в Нижегородском кремле перевез более 360 000 человек за год
12 января 2026 16:50Юрист объяснил, когда ругань в голосовом сообщении обернётся штрафом
12 января 2026 16:29​​​​​​​Цифровые помощники Деда Мороза обработали более полумиллиона звонков
Общество

В Балахне завершили капремонт детского отделения и приемного покоя ЦРБ

12 января 2026 18:18 Общество
В Балахне завершили капремонт детского отделения и приемного покоя ЦРБ

Фото: минздрав Нижегородской области

В Балахнинской центральной районной больнице завершили капитальный ремонт на втором и четвертом этажах детского корпуса. Обновлены помещения приемного покоя и стационарного отделения для юных пациентов. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства. 

Работы проводились в рамках нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь", в частности — по программе модернизации первичного звена здравоохранения. За последние пять лет на обновление детского корпуса направили более 58 млн рублей.

По данным министерства здравоохранения Нижегородской области, в здании полностью заменили электроснабжение, установили современные водонагреватели и стеклопакеты. Также провели капитальный ремонт системы отопления с монтажом узла учета тепловой энергии. Впервые за десятилетия заменили системы холодного и горячего водоснабжения, водоотведения и пожарный водопровод. Кроме того, установили новые пожарные краны и провели отделку полов, стен и потолков.

И.о. главного врача Балахнинской ЦРБ Олег Чернов напомнил, что ранее в учреждении уже были отремонтированы детская и взрослая поликлиники, что положительно сказалось на качестве амбулаторной помощи. По его словам, завершение капремонта детского корпуса стало важным шагом к созданию комфортной, современной и безопасной среды для лечения детей. Он подчеркнул, что теперь маленькие пациенты и их родители получают помощь в условиях, соответствующих высоким стандартам.

Напомним, что в ноябре 2025 года учреждение с рабочим визитом посетил губернатор Глеб Никитин. Он остался недоволен состоянием больницы и поручил министерству здравоохранения принять меры для улучшения ситуации — в том числе по обеспечению кадрами и повышению доступности записи к узким специалистам.

После визита главы региона в ЦРБ были предприняты конкретные шаги: в больницу трудоустроили эндокринолога и онколога, усилили выездную диспансеризацию и занялись сокращением кредиторской задолженности. 

Нацпроект "Продолжительная и активная жизнь" реализуется в России с 2025 года по поручению президента Владимира Путина. Он включает 11 федеральных направлений, среди которых — борьба с сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями, развитие медицинской реабилитации, совершенствование экстренной помощи и подготовка кадров.

Ранее сообщалось, что в 2025 году в рамках реализации нацпроектов в Нижегородской области отремонтировали около 330 объектов здравоохранения. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Балахна больницы Нацпроект
Поделиться:
Новости по теме
12 января 2026 12:06Новый ФАП открыли в деревне Чертас Большеболдинского округа
24 декабря 2025 13:33Более 12 млн рублей направили на возведение ФАПа в Сергачском округе
28 января 2025 09:15Власти отказались строить новую больницу на месте корпуса Балахнинской ЦРБ
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Как прошла Рождественская фиеста в Нижнем Новгороде: фоторепортаж
06 января 2026 19:20Как прошла "Рождественская фиеста" в Нижнем Новгороде: фоторепортаж
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных