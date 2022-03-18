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Бизнес

Наталья Назарова: "Санкции – это время возможностей. Для отечественных производителей открылись новые перспективы"

24 марта 2022 13:21  [64] Бизнес
Наталья Назарова

Наталья Назарова

Фото: пресс-служба партии "Единая Россия"

"Санкции – это время возможностей. Для отечественных производителей открылись новые перспективы", - заявила заместитель председателя комитета по энергетике, депутат Государственной Думы Наталья Назарова.

По ее словам, в настоящее время Госдума работает в усиленном режиме.

"Мы должны предпринять все усилия, чтобы нивелировать последствия санкций. До этого мы приняли ряд законов, направленных на поддержку бизнеса. Вчера же мы заслушали предложения министра энергетики Александра Новака, который рассказал нам о развитии топливно-энергетического комплекса РФ", - отметила Наталья Назарова.

Депутат заметила, что санкции – это время возможностей. С уходом зарубежных компаний появилась возможность отечественным производителям занять эту нишу.

"И Госдума, и правительство страны всячески это поддерживают. Например, весь жизненный цикл переработки нефти и нефтепродуктов можно осуществлять в рамках страны, а не возить в другие страны. Таким образом мы создадим новые рабочие места, и значительно сократим себестоимость продуктов", - добавила парламентарий.

По словам Натальи Назаровой, вице-премьер Александр Новак, апеллируя цифрами и фактами, разъяснил, какое будущее ожидает европейскую энергетику. "Мы все знаем, что от санкций страдают не только россияне, но и те, кто все это затеял. Стоимость топлива на мировых рынках стремительно растёт. Итальянские дальнобойщики прекратили работу, фермеры США не могут вести посевные работы, не имея возможности приобрести топливо для тракторов. Именно решения самих западных коллег привели к нынешней ситуации и продолжают ее усугублять", - подчеркнула депутат.

"Также большую обеспокоенность у населения и бизнеса вызывает и потенциальная возможность роста цен на бензин и дизельное топливо. В 2021 году средняя цена на нефть составила $70 за баррель марки Brent, в 2020 году было $40. За год цены выросли на 75%. Тем не менее, вице-премьер заверил нас, что правительство РФ принимает все необходимые меры по сдерживанию цен на нефтепродукты на внутреннем рынке в пределах инфляции", - сказала в заключение Наталья Назарова.

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Теги:
бизнес Мнения Наталья Назарова
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