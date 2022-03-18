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Нижегородская область рассматривает возможность расширения круга предприятий-получателей господдержки

24 марта 2022 14:40  [87] Бизнес
здание правительства региона

здание правительства региона

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Нижегородская область рассматривает возможность расширения круга предприятий-получателей господдержки. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин на встрече с предпринимателями 24 марта на "Нижегородской ярмарке".

По его словам, правительство региона совместно с отраслевыми федеральными ведомствами прорабатывает вопрос корректировки списка для расширения круга получателей антикризисной господдержки системообразующих организаций.

На долю таких предприятий и организаций приходится около 30% объемов производства продукции в Нижегородской области.

"Возобновлены адресные меры поддержки, действовавшие в 2020 году в качестве антикризисной меры. Это государственные гарантии, необходимые для реструктуризации кредитов или получения новых, а также субсидии на возмещение затрат", - пояснил Глеб Никитин.

Отмечается, что федеральное правительство приняло решение предоставлять льготные кредиты по ставке 11% годовых системообразующим промышленным организациям, которые оказались в сложной ситуации из-за санкций. Одно предприятие сможет получить до 10 млрд рублей на год, группа компаний – до 30 млрд рублей. Предприятия АПК смогут получить кредит до 5 млрд рублей по льготной ставке 10% годовых на срок не более года.

Всего с 2020 года в федеральный список включено 28 нижегородских организаций. Большая часть системообразующих организаций - это промышленные производства.

"Мы активно прорабатываем с отраслевыми федеральными ведомствами вопрос корректировки списка для расширения круга получателей поддержки", - отметил Глеб Никитин.

По итогам проработки этого вопроса, перечень нижегородских системообразующих предприятий планируется пополнить еще 14 предприятиями.

Напомним, что около трех млрд рублей направят на поддержку экономики Нижегородской области.

Так, среднему и малому бизнесу будут предоставлены "налоговые каникулы" на 2022 год, для них будут снижены ставки упрощенной системы налогообложения (УСН). Также они смогут получить субсидии на поддержку занятости.

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Теги:
бизнес Правительство Нижегородской области
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