Перечень продукции для импортозамещения в Нижегородской области увеличился до 3,3 тысяч позиций Бизнес

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Перечень продукции для импорта и импортозамещения в Нижегородской области увеличился до 3,3 тысяч позиций. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в ходе встречи с бизнесом 24 марта 2022 года на "Нижегородской ярмарке".

"Отечественные предприятия столкнулись с отсутствием импортных материалов и комплектующих, аналогов которых не производится в России. На решение этой задачи на уровне федерации направлен целый ряд мер. Одна из ключевых - создание "зеленого коридора" для импорта – обнуление ввозных таможенных пошлин, снятие регуляторных ограничений, параллельный импорт, оптимизация таможенных процедур", - сказал Глеб Никитин.

Губернатор Нижегородской области отметил, что Минпромторг и Минцифры России запустили новый онлайн-сервис "Биржа импортозамещения" для прямого взаимодействия между отечественными производственными компаниями и заказчиками. Система призвана снизить бюрократические и административные нагрузки на предприятия. При этом в регионе действует Центр импорта и импортозамещения.

"Центр организовал сбор данных от предприятий об импортной продукции, ввоз которой на данный момент ограничен или невозможен. Через этот сервис мы получили запросы более чем по 3,3 тысячи позиций", - пояснил Глеб Никитин.

По его словам, перечень отрабатывается по трем основным направлениям: взаимодействие с производителями, способными изготавливать аналоги зарубежных компонентов в регионе и в стране, поиск необходимой продукции в странах-партнерах, а также содействие в организации новых производств на базе предприятий, выпускающих схожую продукцию.

Губернатор Нижегородской области обратился к руководителям предприятий, присутствующим на встрече, с предложением определить сотрудников, которые будут целенаправленно тесно взаимодействовать с Центром импорта и импортозамещения по данным вопросам.

"Помощь в освоении новых рынков нужна и экспортерам. Активно взаимодействуем с торговыми представительствами России, планируем укрепить там свое присутствие", - подчеркнул Глеб Никитин.