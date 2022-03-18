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Экономика

Правительство Нижегородской области разработало антикризисный пакет мер по поддержке строительной отрасли

24 марта 2022 15:02  [63] Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Правительство Нижегородской области разработало антикризисный пакет мер по поддержке строительной отрасли на уровне региона. Об этом заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин на встрече с предпринимательским сообществом 24 марта 2022 года на "Нижегородской ярмарке".

"В Нижегородской области предусмотрено предоставление региональной субсидии на компенсацию процентной ставки по кредитам для сохранения темпов строительства нового жилья", - сказал Глеб Никитин.

Ранее в ходе оперативного штаба глава региона дал поручение максимально оптимизировать процесс получения разрешительной документации, необходимой для строительных работ, а также процесс выделения земельных участков.

"Уже известно, и это для нас очень важно, что сохраняются все стройки, продолжается реализация национальных проектов и инфраструктурных проектов развития. Это значит, продолжаем строительство метро, дорог, жилья, развитие новых территорий. Для этого будем по максимуму привлекать федеральные средства, в том числе по дополнительной кредитной линии, которую предоставляет Минфин России", - сказал Глеб Никитин.

Кроме того, меры поддержки строительной отрасли предусмотрены на федеральном уровне. Так, государственные заказчики получили право пересматривать существенные условия контрактов, заключенных до 1 января 2023 года. Расширены возможности закупок у единственного поставщика, определен бессрочный порядок списания штрафов и пеней с подрядчиков, нарушивших обязательства из-за внешних санкций.

Как уже сообщалось, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин утвердил план поддержки региональной экономики. Мероприятия регионального плана структурированы по восьми блокам, касающимся поддержки субъектов МСП, системообразующих организаций, отраслевых мер, диверсификации экспорта, социальной поддержки, в том числе на рынке труда и в части стабилизации ситуации с ценами, в сфере поддержки инвестиций. Всего в рамках плана будет реализовано более 40 мероприятий. На эти цели планируется направить около 3 млрд рублей.

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Теги:
Глеб Никитин Правительство Нижегородской области Строительство
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