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Общество

Нижегородская дирекция по строительству вместе с дольщиками ЖК "Европейский" проверили ход достройки проблемного дома

24 марта 2022 17:47  [84] Общество

Фото: правительство Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Нижегородская дирекция по строительству вместе с дольщиками ЖК "Европейский" проверили ход достройки проблемного дома. Об этом сообщает правительство Нижегородской области.

Согласно информации, достройка проблемного ЖК была возобновлена в ноябре 2021 года.

В настоящее время готовность дома №6-8 составляет 60%, дома №6-7 - 35%. Уже выполнены работы по монтажу башенных кранов, демонтажу старых подъемников, демонтажу перекрытия стилобатной части, проведено усиление колонн домов. Сейчас ведутся монолитные работы по возведению каркаса здания и стилобатной части, заполнение проемов, возведение внутренних стен и перегородок, проводится монтаж систем отопления и вентиляции. Также выполняется монтаж системы пожаротушения в стилобатной части и зоне парковки.

По словам начальника управления по строительству региональной дирекции Дениса Ляшенко, в ближайшее время начнутся электромонтажные работы, а также установка окон и разводка систем водоснабжения и водоотведения. Все необходимые материалы были закуплены в конце 2021 года.

Напомним, что строительство ЖК "Европейский" предыдущий застройщик начал в 2010 году и остановил в 2016-м. В недостроенный дом вложены средства 233 граждан – участников долевого строительства. Перед возобновлением работ потребовались обследование строительных конструкций и подготовка проектной документации. Строительно-монтажные работы возобновились после вынесения положительного заключения госэкспертизы.

Ранее Глеб Никитин рассказал, что на сегодняшний день в региональном реестре осталось всего 17 долгостроев. Также он отметил, что все предпринимаемые меры позволят добиться того, чтобы к 2024 году само понятие "обманутый дольщик" ушло в прошлое.

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Теги:
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