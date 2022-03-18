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Политика

Денис Миронов: План поддержки бизнеса, предложенный нижегородским правительством, вселяет уверенность в завтрашнем дне

24 марта 2022 18:23  [46] Политика

План поддержки бизнеса, предложенный правительством региона, вселяет уверенность в завтрашнем дне. Об этом заявил директор ЦСМ Росстандарта в Нижегородской области Денис Миронов, подводя итоги встречи губернатора региона Глеба Никитина с предпринимателями "Вопросы бизнеса. Открытый диалог".

"Сегодня особенно важно вести открытый разговор с предпринимателями, чтобы создать условия, которые позволят поддержать деловую активность и защитить бизнес от последствий санкций, а также продолжить реализацию уже запланированных проектов", - подчеркнул Денис Миронов.

"Сегодня мы услышали конкретные ответы на волнующие нас вопросы. План поддержки бизнеса, который предлагает правительство региона, не просто обнадеживает - он вселяет уверенность в завтрашнем дне", - сказал он в заключение.

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Теги:
Глеб Никитин Правительство Нижегородской области Предприниматели
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