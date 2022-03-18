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Политика

Дмитрий Белащенко: "Украина — это классическое "лоскутное" государство"

24 марта 2022 18:43  [125] Политика
Дмитрий Белащенко

Дмитрий Белащенко

Фото: сайт ИМОМИ

Доцент кафедры истории и теории международных отношений ИМОМИ университета им. Лобачевского Дмитрий Белащенко рассказал об истоках российского-украинского конфликта.

По словам историка, различные территории Украины не имеют между собой ничего общего.

"Украина — это классическое "лоскутное" государство, территория которого на протяжении довольно длительного периода складывалась, и эти территории очень часто ничего общего между собой не имели. Они пребывали в составе разных государств, отличающихся друг от друга с точки зрения религии, этнического состава и так далее", - сказал он.

В подтверждение своих суждений Дмитрий Белащенко привел пример Западной Украины.

"Когда-то да, территория, которую мы относили к Руси. Червонная Русь, Галицкая Русь. А впоследствии несколько веков пребывала в составе Польши. Там происходило, говоря современным языком, переформатирование населения под себя, навязывание этнических стереотипов, попытки навязать католичество вместо православия. Разумеется, это всё впоследствии "выстрелило", - отметил доцент.

Также преподаватель рассказал, что определяющим для становления украинского национализма стал XX век, тогда как жители Восточной Украины не смогли предложить подобной сильной идеи.

"Когда в конце 80-х начался кризис советской идеологии, ее необходимо было чем-то заместить. Потому что государство и народ особенно молодая нация, как позиционировали украинскую, без идеи, без идеологии ему сложно было бы существовать. И поскольку советская идеология во многом была дискредитирована, ее активно критиковали, принижали, то единственной альтернативой, увы, оказался этот западно-украинский вариант национализма, больше ничего предложить не могли.

Восточная Украина, а именно Донбасс и Крым – эти территории на тот момент никакой своей идеи выдвинуть не могли. И уже в новой Украине - независимой после 91 го года -  ситуация сложилась такая:  когда формировались правительства, за гуманитарные блоки — за образование, за молодежную политику, за культуру обычно отвечали выходцы из западно-украинских областей. За то, что связано с промышленностью, с экономикой - за это отвечали выходцы с восточной Украины", - сказал Дмитрий Белащенко.

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