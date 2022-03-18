Юрий Шалабаев: "Администрация Нижнего Новгорода работает в векторе максимального упрощения административных процедур" Бизнес

Юрий Шалабаев Фото: администрация Нижнего Новгорода

Меры поддержки экономики, в том числе частного бизнеса, стали основной темой встречи губернатора Нижегородской области Глеба Никитина с предпринимателями, которая состоялась 24 марта на Нижегородской ярмарке. Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев рассказал, что уже сделано мэрией в этом направлении.

"Администрация Нижнего Новгорода работает в векторе максимального упрощения административных процедур, чтобы бизнес мог быстро реализовывать свои проекты. В сложившейся экономической ситуации мы увеличили расходы на гранты начинающим предпринимателям и предпринимателям, которые в последнее время закупали основные средства. Также мы увеличили поддержку ярмарочной торговли и серьезно сократили пакет документов, необходимых для открытия летних веранд предприятиям общественного питания.

Сегодня губернатор принял решение обратиться в федеральные органы власти по внедрению отдельных мер поддержки предпринимателей, а также по внесению изменений в федеральное законодательство. Я думаю, что реализация совместных действий позволит малому и среднему бизнесу преодолеть негативные явления в экономике и социальной сфере.

Мы находимся в диалоге с предпринимательским сообществом и готовы обсуждать и реализовывать его предложения, чтобы обеспечить стабильную работу этого сегмента", - отметил Юрий Шалабаев.