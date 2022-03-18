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Бизнес

Более 15 тысяч жителей Дзержинска и Кстова подключили "электронную квитанцию" при оплате услуг за отопление

25 марта 2022 10:52  [61] Бизнес

Фото: пресс-служба компании

Более 15 тысяч жителей Дзержинска, Кстово и Кстовского района отказались от бумажных квитанций и перешли на электронную версию платежных документов за отопление и горячую воду. Об этом сообщили в Нижегородском филиале АО "ЭнергосбыТ Плюс".

Электронные квитанции приходят на несколько дней раньше бумажных, поскольку не зависят от процессов печати и доставки. Они позволяют сберечь бумагу, а, значит, более экологичны. Кроме этого, клиенты на один электронный адрес могут оформить подписку несколько электронных квитанций и оплачивать счета своих близких, тем самым избавив пожилых родственников от необходимости приходить в офис для оплаты коммунальных услуг.

Подключить "Электронную квитанцию" можно в Личном кабинете на сайте www.erkc-dzr.ru или в ближайших офисах Нижегородского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс" и ООО "ЕРКЦ".

Переходя на современный способ получения квитанций, жители вносят существенный вклад в сохранение окружающей среды. Из одного дерева производится порядка 8 000 листов бумаги формата А4. В 2021 году клиенты ООО "ЕРКЦ", выбрав получение квитанции за отопление и горячую воду на электронную почту, сохранили 24 дерева, при этом каждое дерево производит около 92 литров чистого кислорода в день.

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Теги:
Дзержинск Кстово Т Плюс
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