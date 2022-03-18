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Бизнес

Нижегородский автодилерам иномарок направлено предостережение о недопустимости нарушения требований ТК РФ

25 марта 2022 12:27  [68] Бизнес

Госинспекция труда в Нижегородской области направила автомобильным дилерам иностранных брендов Ауди, Хонда, Ягуар, Шкода, Вольво, БМВ, Рено, МАН, Мерседес предостережения о недопустимости нарушения требований трудового законодательства.

Как сообщает пресс-служба ведомства, компаниям ООО "Автолига-Центр", ООО "Автолига-Юг", ООО "Авторен", ООО "СТО Приволжье", ООО "Трансинвест", ООО "Поволжские сети", ООО "Автомобили Баварии", ООО "Автоцентр Злата", ООО "БЦР - Авто плюс", ООО "Хонда Моторс Рус", ООО "Плаза" даны разъяснения о нормах, регламентирующих введение неполного рабочего времени, приостановку производства, объявление простоя, предоставление работникам отпусков без сохранения заработной платы, ликвидацию организации.

Компании обязаны направить в инспекцию труда уведомления об исполнении предостережения.

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Теги:
Госинспекция труда Законодательство
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