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Бизнес

ПСБ предлагает льготную ипотеку на новых условиях

25 марта 2022 12:51  [31] Бизнес

Фото: пресс-служба компании

ПСБ начинает принимать заявки от населения на льготную ипотеку по новым условиям. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Согласно информации, максимальная сумма кредита по ипотеке с господдержкой увеличена с 3 до 12 млн рублей на покупку жилой недвижимости в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области и до 6 млн рублей — для приобретения жилья в других регионов РФ. Ставки в рамках льготной программы составят от 11,9%.* Условия по "семейной ипотеке", "военной ипотеке" и Дальневосточной ипотеке не меняются.

Размер первоначального взноса по всем программам составляет от 15% стоимости приобретаемого жилья. Максимальный срок кредитования по ипотеке с господдержкой, "военной ипотеке" и "семейной ипотеке" равен 30 лет, по Дальневосточной — 20 лет. Льготные условия распространяются на покупку готового и строящегося жилья от застройщика, а в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) можно также приобрести дом с земельным участком у юридического или физического лица.

"Обновленные условия госпрограммы льготной ипотеки позволят сохранить доступность ипотеки для миллионов российских семей - в текущих макроэкономических условиях ставки льготной ипотеки остаются гораздо более выгодными, чем по стандартным программам. При этом, кратное увеличение размера кредита в рамках льготной ипотеки позволяет существенно расширить круг потенциальных заемщиков, которые смогут улучшить жилищные условия, в особенности - в крупных городах. Второй важный фактор - это поддержка строительства жилья. Возобновление льготной ипотеки на новых условиях послужит сильнейшим стимулом для сохранения темпов строительства жилья и стабильного развития этой отрасли экономики", - прокомментировал старший вице-президент, руководитель блока розничного бизнеса ПСБ Мигель Маркарянц.

Льготная ипотека остается одним из самых востребованных продуктов у населения. В ПСБ с начала марта количество заявок на ипотеку в новостройках в рамках госпрограмм увеличилось более чем на 70%, а их доля в общем объеме выдач выросла в два раза. Наибольшим спросом ипотечные кредиты в рамках льготных программ пользуются у жителей Москвы, Санкт-Петербурга и Челябинской области.

*Ставка 11,90% годовых по программе "Госпрограмма 2020" действует при покупке готового или строящегося жилья в новостройке у юридических лиц при наличии страхования. Первоначальный взнос 15-80%. Сумма кредита от 500 тыс. руб. до 12 млн рублей - для Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области; до 6 млн рублей - в остальных субъектах РФ. Срок кредита от 36 до 360 месяцев. Право на получение кредита в соответствии с условиями программы имеют граждане Российской Федерации, при этом кредитный договор должен быть заключен до 01.07.2022 года (включительно).
Процентная ставка 11,90% годовых применяется по программе "Госпрограмма. Военная ипотека 2020" при приобретении квартиры на первичном и вторичном рынке у застройщика и заключении кредитного договора до 01.07.2022 (включительно). Максимальная сумма кредита до 3 млн рублей, но не более суммы кредита рассчитанной исходя из возраста военнослужащего. Первоначальный взнос от 15%. При этом максимальная сумма кредита не должна быть более 85% от стоимости приобретаемой недвижимости. Срок кредитования от 12 до 360 мес, но не более достижения заемщиком возраста 50 лет.

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Теги:
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