Юрий Шалабаев: "Культурная жизнь Нижнего Новгорода очень насыщенна и разнообразна" Общество

Юрий Шалабаев Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев направил поздравление с днем работника культуры.

"В этот весенний день поздравляю всех работников культуры с профессиональным праздником! Нижний Новгород – старинный город с богатыми традициями. Во все времена слияние Волги и Оки, уютные улочки с уникальной архитектурой, прекрасные восходы и закаты вдохновляли писателей, поэтов, музыкантов и художников. И сейчас культурная жизнь Нижнего Новгорода очень насыщенна и разнообразна", - отмечается в поздравлении.

"Это классические, современные, детские театры, музеи, художественные галереи. В городе 90 муниципальных библиотек – больше только в Москве и Санкт-Петербурге. Более 14 тысяч юных нижегородцев занимаются в музыкальных и художественных школах. Культурные мероприятия, приуроченные к 800-летию нашего города, собрали почти 440 тысяч зрителей. В Нижнем Новгороде прошли национальные, джазовые фестивали, марафоны культурных событий. Каждый смог найти себе занятие и событие по вкусу, и во многом это заслуга городских работников культуры", - сказал Юрий Шалабаев.

"Я благодарю каждого из работников учреждений культуры Нижнего Новгорода: театров, кинотеатров, творческих коллективов, библиотек, музеев, домов культуры, детских школ искусств. От всей души желаю им успеха, признания, креатива и неиссякаемой фантазии", - резюмировал он.