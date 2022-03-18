"Теплоэнерго" в марте проведет ежегодную годовую корректировку жителям ряда домов Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

АО "Теплоэнерго" в марте проведет ежегодную годовую корректировку жителям домов, которые находятся на прямых договорах с компанией. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Согласно информации, компания вернет жителям почти 28 млн рублей в результате ежегодной корректировки размера платы за тепловую энергию. Корректировка производится только по домам, оборудованным общедомовым прибором учета, в остальных случаях расчеты осуществляются по нормативу.

Напомним, в соответствии с постановлением правительства Нижегородской области нижегородцы платят за тепло ежемесячно равными долями в течение всего календарного года. Размер ежемесячной платы текущего года рассчитывается как 1/12 от объема потребления за предыдущий год по фактическим показаниям общедомового счетчика.

Параллельно управляющая компания ежемесячно снимает показания прибора учета и передает данные в "Теплоэнерго". По окончании года стоимость фактически потребленного домом тепла и суммы ежемесячных начислений сравниваются. Если начислено больше, чем дом потребил по факту, делается корректировка начислений в сторону уменьшения. Если дом потребил тепла больше, чем начислено за год, то делается положительная корректировка – добор.

По итогам 2021 года доначисления по показаниям приборов учета довольно ощутимы, и это связано с тем, что осенне-зимний период в 2021 году был существенно холоднее, чем годом ранее (средняя температура в январе-мае и сентябре-декабре 2021 года составила -0,4°, а за аналогичный период 2020 года – +3°). Таким образом, в прошлом году для обеспечения теплом помещений система теплоснабжения работала на повышенных параметрах и ресурсов требовалось больше, чем обычно.

В целом перерасчет коснулся 1826 многоквартирных домов, жители которых находятся на прямых расчетах с компанией. Исходя из показаний общедомовых приборов учета в 2021 году, жители 206 многоквартирных домов в зоне обслуживания АО "Теплоэнерго" получат возврат средств на счета.

Снижение потребления тепловой энергии в этих домах связано, в первую очередь, с проведенными мероприятиями по энергосбережению – ремонтом и утеплением фасадов, кровель и т.д. Вместе с тем, часть домов получат доначисления. Положительная корректировка по итогам 2021 года коснется 1620 домов. В среднем суммы возвратов и доначислений на квартиру не превышают 1000 рублей. Вместе с тем, для ряда потребителей, у которых сумма положительной корректировки в 2021 году превышает 2000 рублей, предусмотрена беспроцентная рассрочка на оплату на 10 месяцев.