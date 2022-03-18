Теплоэнерго
Скорость движения электросамокатов вновь ограничат
Предприниматели смогут бесплатно открыть бизнес ВКонтакте
Туротрасль поддержат в Нижегородской области
Еще четыре платные парковки появятся в Нижнем
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 25 марта 2022 года
Рециркулятор
Телефон доверия
Последние новости рубрики Общество
25 марта 2022 14:23  [24] Роспотребнадзор разрешил проводить массовые мероприятия в нижегородских школах
25 марта 2022 14:01  [61] "Теплоэнерго" в марте проведет ежегодную годовую корректировку жителям ряда домов
25 марта 2022 13:45  [93] Нижегородский стартапер разработал уникальный медицинский респиратор
25 марта 2022 13:24  [84] Первый этап разработки стратегии научно-технологического развития Нижегородской области стартовал в регионе
25 марта 2022 13:16  [96] Юрий Шалабаев: "Культурная жизнь Нижнего Новгорода очень насыщенна и разнообразна"
25 марта 2022 13:02  [161] Еще 12 трамваев из Москвы прибыли в Нижний Новгород
25 марта 2022 12:42  [110] Экотехнопарк появится в Нижегородской области в 2023 году
25 марта 2022 12:23  [265] Снегопад и заморозки ожидаются в Нижнем Новгороде в выходные
25 марта 2022 11:58  [123] Коронавирусом в Нижегородской области за сутки заболели еще 814 человек
25 марта 2022 11:21  [150] "Единая Россия" открыла в Мариуполе центр гуманитарной помощи
Общество

"Теплоэнерго" в марте проведет ежегодную годовую корректировку жителям ряда домов

25 марта 2022 14:01  [61] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

АО "Теплоэнерго" в марте проведет ежегодную годовую корректировку жителям домов, которые находятся на прямых договорах с компанией. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Согласно информации, компания вернет жителям почти 28 млн рублей в результате ежегодной корректировки размера платы за тепловую энергию. Корректировка производится только по домам, оборудованным общедомовым прибором учета, в остальных случаях расчеты осуществляются по нормативу.

Напомним, в соответствии с постановлением правительства Нижегородской области нижегородцы платят за тепло ежемесячно равными долями в течение всего календарного года. Размер ежемесячной платы текущего года рассчитывается как 1/12 от объема потребления за предыдущий год по фактическим показаниям общедомового счетчика.

Параллельно управляющая компания ежемесячно снимает показания прибора учета и передает данные в "Теплоэнерго". По окончании года стоимость фактически потребленного домом тепла и суммы ежемесячных начислений сравниваются. Если начислено больше, чем дом потребил по факту, делается корректировка начислений в сторону уменьшения. Если дом потребил тепла больше, чем начислено за год, то делается положительная корректировка – добор.

По итогам 2021 года доначисления по показаниям приборов учета довольно ощутимы, и это связано с тем, что осенне-зимний период в 2021 году был существенно холоднее, чем годом ранее (средняя температура в январе-мае и сентябре-декабре 2021 года составила -0,4°, а за аналогичный период 2020 года – +3°). Таким образом, в прошлом году для обеспечения теплом помещений система теплоснабжения работала на повышенных параметрах и ресурсов требовалось больше, чем обычно.

В целом перерасчет коснулся 1826 многоквартирных домов, жители которых находятся на прямых расчетах с компанией. Исходя из показаний общедомовых приборов учета в 2021 году, жители 206 многоквартирных домов в зоне обслуживания АО "Теплоэнерго" получат возврат средств на счета.

Снижение потребления тепловой энергии в этих домах связано, в первую очередь, с проведенными мероприятиями по энергосбережению – ремонтом и утеплением фасадов, кровель и т.д. Вместе с тем, часть домов получат доначисления. Положительная корректировка по итогам 2021 года коснется 1620 домов. В среднем суммы возвратов и доначислений на квартиру не превышают 1000 рублей. Вместе с тем, для ряда потребителей, у которых сумма положительной корректировки в 2021 году превышает 2000 рублей, предусмотрена беспроцентная рассрочка на оплату на 10 месяцев.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Теплоэнерго
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2022
Формируем экономику замкнутого цикла в России
Фоторепортажи
Автопробег в честь годовщины воссоединения Крыма с Россией
18 марта 2022 14:05Автопробег в честь годовщины воссоединения Крыма с Россией
Архив
Крик Лангусты
Наш класс
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph