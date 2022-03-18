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Экономика

Банк "Открытие": больше половины жителей ПФО переложили вклады под более высокие проценты

25 марта 2022 15:34  [46] Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Банк "Открытие" сообщил, что лишь 2% жителей Приволжья сняли деньги со всех вкладов после повышения ключевой ставки до 20%. Большая часть открыла новые вклады в банке.

Наиболее предпочтительными вариантами хранения сбережений в нынешних условиях жители округа считают наличные рубли, рублевые вклады и накопительные счета, а также золотые слитки. Таковы результаты опроса, проведенного экспертами банка "Открытие".

У 81% жителей ПФО есть рублевые сбережения, у 41% – еще и в иностранной валюте. Не имеют сбережений 19% опрошенных, еще у 58% нет банковских вкладов. 40% имеют вклад в рублях, 7% – в иностранной валюте.

После повышения ставок 57% обладателей депозитов переложили под более высокие проценты рублевые вклады, 4% – валютные, 26% не предпринимали никаких действий со своим вкладом, 11% сняли со своих депозитов часть средств и лишь 2% забрали из банков все деньги со всех вкладов.

Выбирая лучший способ сбережения денег в нынешней ситуации (открытый вопрос, можно было давать более одного варианта ответа) 40% отдали предпочтение наличным деньгам, 33% считают лучшим способом сбережений рублевый вклад, 21% – накопительный счет в рублях, 17% – золотые слитки. 16% назвали лучшим инструментом хранения сбережений российскую недвижимость, 9% – товары длительного пользования, 8% – валютный вклад.

При этом более 40% респондентов на фоне последних событий не предпринимали никаких действий, чтобы сохранить средства, 2% купили квартиру или взяли ипотеку, а также купили или поменяли автомобиль. 3% купили дорогие товары с валютной составляющей, 5% приобрели на свободные средства иностранную валюту, 6% погасили действующие кредиты. 20% купили лекарства, 24% открыли новые банковские вклады, 26% сделали запас продуктов и корма для домашних животных.

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Теги:
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