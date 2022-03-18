Теплоэнерго
Предприниматели смогут бесплатно открыть бизнес ВКонтакте
Туротрасль поддержат в Нижегородской области
Скорость движения электросамокатов вновь ограничат
Еще четыре платные парковки появятся в Нижнем
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 25 марта 2022 года
Рециркулятор
Телефон доверия
Последние новости рубрики Бизнес
25 марта 2022 15:48  [29] Восемь активистов молодежного совета АПЗ получили сертификаты по программе лояльности МС
25 марта 2022 14:13  [111] Банк "Открытие" снижает ставку по льготным программам ипотеки
25 марта 2022 13:33  [152] Михаил Голубев: "Мы будем использовать возможности, которые открываются сейчас"
25 марта 2022 12:51  [130] ПСБ предлагает льготную ипотеку на новых условиях
25 марта 2022 12:27  [175] Нижегородский автодилерам иномарок направлено предостережение о недопустимости нарушения требований ТК РФ
25 марта 2022 12:17  [288] Алексей Ракушин: "Постараемся не допустить дефицита товаров первой необходимости и удерживать цены на докризисном уровне"
25 марта 2022 11:04  [151] ВТБ стабилизировал клиентопоток в офисах
25 марта 2022 10:52  [161] Более 15 тысяч жителей Дзержинска и Кстова подключили "электронную квитанцию" при оплате услуг за отопление
25 марта 2022 10:15  [189] "ТНС энерго НН": справка об отсутствии задолженности теперь доступна онлайн
25 марта 2022 09:50  [195] Александр Шаронов: "Власти надо понимать проблемы бизнеса, а бизнесу надо понимать, что ожидать от власти"
Бизнес

Восемь активистов молодежного совета АПЗ получили сертификаты по программе лояльности МС

25 марта 2022 15:48  [29] Бизнес

Фото: пресс-служба завода

Восемь активистов молодежного совета АПЗ АО "Арзамасский приборостроительный завод имени П.И. Пландина" получили первые сертификаты в рамках программы лояльности МС. Об этом сообщили в пресс-службе завода.

Согласно информации, участников молодежной конференции приветствовал генеральный директор АО "АПЗ" Андрей Капустин.

"В 2021-2022 годах члены Молодежного совета реализовали множество проектов, в том числе связанных с волонтерской деятельностью. Вы многое сделали не только для завода, но и для жителей Арзамаса. Особенно трудное время выпало на пандемию. Помощь была нужна многим в городе, и вы как раз откликнулись и оказали ее", - сказал он.

Председатель МС Артём Канашкин представил отчет о работе в 2021 году и презентовал программу лояльности, которая была разработана в 2020-м. Ее суть в том, что ежегодно за активную работу в области молодежной политики до 10 человек получают сертификат номиналом 30 тысяч рублей. По истечении трех лет финалист программы имеет право обналичить сумму в 90 тысяч рублей, которая будет проиндексирована с учетом инфляции.

"Вся деятельность молодежи осуществляется на добровольных началах. Но мы предусмотрели некий бонус, чтобы мотивировать наших активистов. Те, кого мы сегодня награждали, в 2021 году стали инициаторами различных мероприятий, которые успешно реализовали. Они также занимались волонтерской работой и принимали активное участие в общих проектах МС. Поэтому год получился продуктивным и насыщенным", - добавил он.

На собрании состоялись выборы председателя МС. Единогласно им переизбран Артём Канашкин.

Административный директор – заместитель генерального директора Константин Аргентов отметил, что в Совете сложилась настоящая сплоченная команда. И, несмотря на то, что в своей трудовой деятельности все двигаются в разных направлениях, ребятам удается достичь полного взаимопонимания, создать отличную дружескую атмосферу.

"Важно и ценно, что вы проявляете инициативы и сопровождаете свой проект. Это и есть основа проектного управления, которое пропагандирует руководство АПЗ и к которому мы придем в ближайшие годы. Работая на общественных началах в Молодежном совете, вы получаете знания, умения и навыки, которые впоследствии сможете применить, в том числе и для карьерного роста", - добавил заместитель гендиректора.

Итоги работы Молодежного совета АПЗ за 2021 год:

  • Техническое творчество

40 идей, 24 автора – конкурс лучших идей по производству новой продукции гражданского назначения.

  • Социальная работа

108 300 рублей и 250 кг корма – проект помощи арзамасскому приюту "Дом с хвостом".
10 компьютеров – проект "Собери мечту".
91,5 кг собрано использованных батареек – экологическая акция
257 книг – помощь спортивно-культурному центру села Макарий.
30 семей – новогодняя акция "Дед Мороз и Снегурочка".

  • Культмассовая работа

50 человек – Олимпиада по спортивным настольным играм.
40 человек – молодежный форум в ЦРТ "Лидер".
16 человек – первый турнир по киберспорту.
5 концертов – молодежный музыкальный коллектив Heat for you.

  • Спорт

110 участников, 11 команд – турнир по пейнтболу и спортивная эстафета.
22 человека – благотворительный полумарафон "Беги, герой!".
16 человек – мультиспортивный проект "Стальной характер".

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
АПЗ заводы
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2022
Формируем экономику замкнутого цикла в России
Фоторепортажи
Автопробег в честь годовщины воссоединения Крыма с Россией
18 марта 2022 14:05Автопробег в честь годовщины воссоединения Крыма с Россией
Архив
Крик Лангусты
Наш класс
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph