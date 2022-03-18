Восемь активистов молодежного совета АПЗ получили сертификаты по программе лояльности МС

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Восемь активистов молодежного совета АПЗ АО "Арзамасский приборостроительный завод имени П.И. Пландина" получили первые сертификаты в рамках программы лояльности МС. Об этом сообщили в пресс-службе завода.
Согласно информации, участников молодежной конференции приветствовал генеральный директор АО "АПЗ" Андрей Капустин.
"В 2021-2022 годах члены Молодежного совета реализовали множество проектов, в том числе связанных с волонтерской деятельностью. Вы многое сделали не только для завода, но и для жителей Арзамаса. Особенно трудное время выпало на пандемию. Помощь была нужна многим в городе, и вы как раз откликнулись и оказали ее", - сказал он.
Председатель МС Артём Канашкин представил отчет о работе в 2021 году и презентовал программу лояльности, которая была разработана в 2020-м. Ее суть в том, что ежегодно за активную работу в области молодежной политики до 10 человек получают сертификат номиналом 30 тысяч рублей. По истечении трех лет финалист программы имеет право обналичить сумму в 90 тысяч рублей, которая будет проиндексирована с учетом инфляции.
"Вся деятельность молодежи осуществляется на добровольных началах. Но мы предусмотрели некий бонус, чтобы мотивировать наших активистов. Те, кого мы сегодня награждали, в 2021 году стали инициаторами различных мероприятий, которые успешно реализовали. Они также занимались волонтерской работой и принимали активное участие в общих проектах МС. Поэтому год получился продуктивным и насыщенным", - добавил он.
На собрании состоялись выборы председателя МС. Единогласно им переизбран Артём Канашкин.
Административный директор – заместитель генерального директора Константин Аргентов отметил, что в Совете сложилась настоящая сплоченная команда. И, несмотря на то, что в своей трудовой деятельности все двигаются в разных направлениях, ребятам удается достичь полного взаимопонимания, создать отличную дружескую атмосферу.
"Важно и ценно, что вы проявляете инициативы и сопровождаете свой проект. Это и есть основа проектного управления, которое пропагандирует руководство АПЗ и к которому мы придем в ближайшие годы. Работая на общественных началах в Молодежном совете, вы получаете знания, умения и навыки, которые впоследствии сможете применить, в том числе и для карьерного роста", - добавил заместитель гендиректора.
Итоги работы Молодежного совета АПЗ за 2021 год:
40 идей, 24 автора – конкурс лучших идей по производству новой продукции гражданского назначения.
108 300 рублей и 250 кг корма – проект помощи арзамасскому приюту "Дом с хвостом".
10 компьютеров – проект "Собери мечту".
91,5 кг собрано использованных батареек – экологическая акция
257 книг – помощь спортивно-культурному центру села Макарий.
30 семей – новогодняя акция "Дед Мороз и Снегурочка".
50 человек – Олимпиада по спортивным настольным играм.
40 человек – молодежный форум в ЦРТ "Лидер".
16 человек – первый турнир по киберспорту.
5 концертов – молодежный музыкальный коллектив Heat for you.
110 участников, 11 команд – турнир по пейнтболу и спортивная эстафета.
22 человека – благотворительный полумарафон "Беги, герой!".
16 человек – мультиспортивный проект "Стальной характер".
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