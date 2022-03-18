Состояние временного благоустройства ежедневно проверяется в Нижнем Новгороде Общество

Состояние временного благоустройства ежедневно проверяется в Нижнем Новгороде, сообщает пресс-служба мэрии.

Стоит отметить, что глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев поручил АТИ ежедневно выходят в рейды, чтобы проверить состояние временного благоустройства на местах зимних раскопок. Сотрудники Административно-технической инспекции проверяют и протоколируют просадку брусчатки. Если организация, которая проводила зимние раскопки, не следит за состоянием временного благоустройства - возникает угроза для автомобилистов.

В частности, жители улицы Белинского пожаловались в соцсетях на состояние временно уложенной брусчатки рядом с домом № 33. Подрядчик обязуется восстановить дорогу уже в ближайшее время.

С наступлением весны специалисты нижегородской административно-технической инспекции уже проверили состояние 236 объектов, на 216 временное благоустройство восстановлено. За несвоевременный ремонт подрядчиков штрафуют на сумму от 50 до 100 тысяч рублей.