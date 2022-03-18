Теплоэнерго
Предприниматели смогут бесплатно открыть бизнес ВКонтакте
Скорость движения электросамокатов вновь ограничат
Еще четыре платные парковки появятся в Нижнем
Туротрасль поддержат в Нижегородской области
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 28 марта 2022 года
Рециркулятор
Телефон доверия
Последние новости рубрики Общество
25 марта 2022 17:20  [20] Сообщество "Нос" с сатирой по украинской и антисанкционной повестке запущено в соцсетях
25 марта 2022 17:17  [24] Движение транспорта перекроют на проспекте Гагарина в Нижнем Новгороде 27 марта
25 марта 2022 17:06  [48] Газовая заправка рядом с автопарком НПАТ открылась в Нижнем Новгороде
25 марта 2022 16:46  [78] Съезд раввинов России открылся в Нижнем Новгороде 25 марта
25 марта 2022 16:34  [85] Состояние временного благоустройства ежедневно проверяется в Нижнем Новгороде
25 марта 2022 16:27  [90] ГИБДД проведет профилактические рейды в районах Нижегородской области 25 - 29 марта
25 марта 2022 16:09  [111] Интерактивная карта новой маршрутной сети в Нижнем Новгороде будет запущена до конца апреля
25 марта 2022 15:55  [114] Проект "Zа нами правда!" подвел итоги конкурса на лучший патриотический контент
25 марта 2022 15:22  [143] Нижегородский водоканал открывает сезон экскурсий
25 марта 2022 14:49  [140] Международная научная конференция "Горьковские чтения" - 2022 откроется в Нижнем Новгороде 28 марта
Общество

Состояние временного благоустройства ежедневно проверяется в Нижнем Новгороде

25 марта 2022 16:34  [85] Общество

Состояние временного благоустройства ежедневно проверяется в Нижнем Новгороде, сообщает пресс-служба мэрии.

Стоит отметить, что глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев поручил АТИ ежедневно выходят в рейды, чтобы проверить состояние временного благоустройства на местах зимних раскопок. Сотрудники Административно-технической инспекции проверяют и протоколируют просадку брусчатки. Если организация, которая проводила зимние раскопки, не следит за состоянием временного благоустройства - возникает угроза для автомобилистов.

В частности, жители улицы Белинского пожаловались в соцсетях на состояние временно уложенной брусчатки рядом с домом № 33. Подрядчик обязуется восстановить дорогу уже в ближайшее время.

С наступлением весны специалисты нижегородской административно-технической инспекции уже проверили состояние 236 объектов, на 216 временное благоустройство восстановлено. За несвоевременный ремонт подрядчиков штрафуют на сумму от 50 до 100 тысяч рублей.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Благоустройство Дороги Юрий Шалабаев
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2022
Формируем экономику замкнутого цикла в России
Фоторепортажи
Автопробег в честь годовщины воссоединения Крыма с Россией
18 марта 2022 14:05Автопробег в честь годовщины воссоединения Крыма с Россией
Архив
Крик Лангусты
Наш класс
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph