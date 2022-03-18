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Экономика

Юрий Станкевич: "Санкции лишь позволяют оценить возможности нашей страны, а принимаемые меры – двигаться в направлении развития"

25 марта 2022 17:44  [92] Экономика
Юрий Станкевич

Юрий Станкевич

Фото: НРО партии "Единая Россия"

Депутат Госдумы уверен, что самым верным шагом сейчас является интенсивное поступательное развитие России.

"Сегодня и Госдума, и Правительство России работают в усиленном режиме, чтобы нивелировать последствия санкций как для экономики, так и для людей. Конечно, шаги со стороны Запада не могут пройти незамечено, и мы обязательно почувствуем на себе определенные изменения. Все санкции, которые сейчас принимаются в отношении нашей страны, ожидаемы, но мы должны принять этот вызов. Санкции лишь позволяют оценить возможности нашей страны, а принимаемые меры – двигаться в направлении развития", - сказал депутат Государственной Думы (фракция "Единой России") Юрий Станкевич. 

"За последние несколько недель мы уже приняли два пакета антикризисных мер. В первую очередь, они касаются устойчивого функционирования всех систем, чтобы обеспечивать бесперебойную работу государственных программ и финансирование выплат, снизить риски по многим направлениям. Я убежден, что самым верным шагом сейчас является интенсивное поступательное развитие России, и сегодняшние условия позволяют двигаться в этом направлении", - подчеркнул депутат. 

Юрий Станкевич отметил, что серьезный блок поддержки людей и бизнеса в условиях санкций, касается начисления и оплаты налогов для людей и снижения нагрузки – на бизнес. 

"Это изменение расчета пеней и налоговой базы на проценты по вкладам, освобождение от НДФЛ некоторых доходов, ряд мер по начислению налогов на землю и имущество, на транспорт. Прорабатываем сейчас вопросы снижения нагрузки на малый бизнес. В частности, уже принято решение, что первой административной мерой ответственности, если нет вреда здоровью людей или окружающей среде, станет предупреждение, а не штраф. Также будет применяться принцип "одна проверка – один акт". Вообще целый блок решений направлен на поддержку бизнеса. Среди предлагаемых решений – введение временного моратория на обременительные требования в области промышленной и экологической безопасности. В перечне: комплексные экологические разрешения, требования по созданию систем автоматического контроля выбросов и сбросов, изменение территорий-участников эксперимента по квотированию выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, обязательные мероприятия по сохранению лесов", - рассказал Юрий Станкевич. 

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Теги:
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