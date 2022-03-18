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Культура и отдых

Выставка детского технического творчества "Творчество юных – любимом городу" откроется 28 марта

25 марта 2022 17:56  [25] Культура и отдых

Фото: администрация Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Выставка детского технического творчества "Творчество юных – любимом городу" откроется 28 марта. Об этом сообщили в департаменте образования администрации Нижнего Новгорода.

Согласно информации, выставка откроется 28 марта в 14:00 в школе № 131 по адресу: ул. Цветочная, 6.

На городской выставке будет представлено около 300 экспонатов - это лучшие технические проекты учащихся города, отобранные из 1567 работ на районных выставках. Экспозиция выставки разделена по разделам: спортивно-технические модели; разнообразные станки и приспособления; модели машин и различных видов техники.

Центральное место в экспозиции уделено стендовым и действующим авиа-, ракето-, судо- и автомоделям. Работы изготовлены, как с помощью традиционных технологий, так и с использованием аддитивных технологий (3D-моделирование и 3D- печать).

Также в рамках выставки состоится научно-практическая конференция учащихся "Шаг в будущее", на которой будут представлены конструкторские и исследовательские разработки по различным направлениям. Руководителями секций являются преподаватели нижегородских вузов. В 9 секциях будет представлено более 80 работ юных техников.

Участниками выставки стали учащиеся 6-11 классов школ всех районов города. В этом учебном году в выставочном движении приняли участие более 8500 учащихся. Районные выставки состоялись во всех районах Нижнего Новгорода.

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Теги:
Выставка Дети Школы
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