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Общество

Ученики Менделеевского класса Дзержинска посетили ННГУ им. Н.И. Лобачевского

26 марта 2022 14:29  [52] Общество

Учащиеся "Менделеевского класса" школы №27 Дзержинска Нижегородской области побывали в ННГУ им. Лобачевского, где познакомились с химическим факультетом университета, сообщается на сайте "Русатом Гринвэй".

Образовательное мероприятие состоялось в среду при поддержке дивизиона государственной корпорации "Росатом" компании "Русатом Гринвэй" в рамках развития проекта "Менделевские классы", созданного Консорциумом "Передовые ЭкоТехнологии".

"Русатом Гринвэй" уделяет большое внимание социальным проектам, направленным на всестороннее развитие и профессиональную ориентацию молодежи, а также популяризацию профессий в сфере охраны окружающей среды и экологии.

Высококвалифицированные специалисты, обладающие необходимыми навыками для реализации масштабных экологических проектов, всегда будут востребованы в том числе на фоне планов компании по строительству производственно-технического комплекса "Центр" в г. Дзержинск по переработке литий-ионных аккумуляторов электротранспорта.
"Менделеевский класс" в Нижегородской области был открыт в декабре 2021 года, сейчас в нем обучаются 18 человек. Помимо основной образовательной программы школьники занимаются с преподавателями РХТУ им. Д.И. Менделеева, участвуют в вебинарах, учатся проводить лабораторные и практические работы.

Знакомясь с вузом, учащиеся встретились с деканом Алексеем Маркиным, посетили несколько кафедр. По словам главы факультета, дети активно принимают участие в групповых проектах, где кураторами выступают преподаватели из школы и вуза. Он добавил, что среди тем есть много связанных с экологией и охраной окружающей среды.

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского в этом году вошел в состав федерального научно-образовательного Консорциума "Передовые ЭкоТехнологии", созданного для реализации целей национального проекта "Экология".
Федеральный научно-образовательный консорциум "Передовые ЭкоТехнологии" создан по инициативе Госкорпорации "Росатом" для определения приоритетных направлений научно-технологического развития в сфере охраны окружающей среды, разработки и внедрения комплексных научно-технических программ, связанных с вопросами обеспечения экологической безопасности в области утилизации и переработки промышленных отходов; подготовки и переподготовки кадров.

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Теги:
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