Церемония возложения цветов к памятнику "Слава героям Росгвардии" прошла в Нижнем Новгороде

Фото: пресс-служба ПривО ВНГ РФ
В Парке Победы Нижнего Новгорода командующий Приволжским округом Росгвардии генерал-полковник Александр Порядин возложил цветы к памятнику "Слава героям Росгвардии", сообщает пресс-служба ПривО ВНГ РФ.
Среди тех, кто принимал участие в церемонии - командиры отрядов территориального управления ведомства, ветераны войск правопорядка.
Символично, что 27 марта в День войск национальной гвардии РФ в Нижний Новгород прибыл передвижной музей "Поезд Победы".
На перроне Московского вокзала среди множества людей его встречали военнослужащие и сотрудники Росгвардии. А военный оркестр Приволжского округа войск национальной гвардии Российской Федерации в центральном зале Московского вокзала, исполнял для посетителей поезда музыку военного и послевоенного времени.
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