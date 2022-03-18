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Общество

Нижегородцев приглашают к участию во Всероссийском форуме многодетных семей

27 марта 2022 11:56  [33] Общество

Нижегородцев приглашают к участию во Всероссийском форуме многодетных семей, который состоится 15-16 июня 2022 года в Москве.

Организаторы проекта — Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации и региональная общественная организация "Объединение многодетных семей города Москвы".

Первым этапом подготовки к форуму станет конкурс "Россия — территория здоровья". Конкурс проводится в 4 номинациях: "В здоровом теле - здоровый дух", "Семейные традиции ЗОЖ", "Спорт для всех" и "Лучшие инфраструктуры". Сбор заявок продлится до 15 апреля 2022 года. Информация и регистрация на конкурс — на сайте: praktikaregion.ru.

Вторым этапом станет конкурс "Семья и дети — в приоритете". В конкурсе предусмотрено 15 номинаций, направленных на выявление проектов в области помощи многодетным семьям и семьям с детьми в период введенных ограничений и самоизоляции во время пандемии, применении онлайн-ресурсов для улучшения качества жизни, помощи в организации досуга для детей, чьи родители работают. Также на конкурс принимаются проекты, которые помогают в трудоустройстве, поддерживают одиноких родителей, малообеспеченные семьи, способствуют развитию творческого потенциала, помогают вести здоровый образ жизни, повышают уровень безопасности в семьях с детьми, занимаются поддержкой детей-сирот, социализацией трудных подростков и др.

Заявочная кампания пройдет с 1 апреля по 15 мая 2022 года. Информация и регистрация на конкурс — на сайте: praktikaregion.ru.

Как сообщает Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, для победителей предусмотрено бесплатное размещение в гостинице и участие в образовательно-деловой программе форума; им будут предложены возможности для демонстрации своих достижений в выставочном пространстве форума. Информация о проектах-победителях будет размещена в электронном каталоге, который планируется распространять в субъектах РФ.

Победители конкурсов будут объявлены во время итоговой конференции "Здоровая семья - сильная Россия" 20 мая 2022 года.

СПРАВКА:

Первый всероссийский форум "Многодетная Россия", направленный на поиск эффективных механизмов решения демографических задач, прошел в 2021 году в Москве. Он собрал более 1 000 участников из регионов России, которые обменивались опытом, обсуждали проблемы и находили пути решения и совместного взаимодействия.

Одним из наглядных результатов форума стало издание "Каталога социальных практик", куда вошли 100 готовых успешных проектов помощи многодетным семьям. Эти идеи уже внедряются регионами и обсуждаются на федеральном уровне. В результате была создана единая коммуникационная платформа, которая объединяет организации, работающие в интересах многодетных семей по всей стране. На форуме были представлены результаты масштабного мониторинга актуальных проблем многодетных семей.

В 2022 году форум продолжит работу по поиску эффективных инструментов по улучшению качества жизни многодетных семей, а также заявит новую тему — культура репродуктивного здоровья, одного из важнейших факторов улучшения демографической ситуации в стране.

В этом году организаторы форума ждут активного участия регионов, чтобы рассказать об успехе реализации проектов помощи многодетным семьям, обсудить лучшие практики в области воспитания, ответственного родительства, материнства и детства, здорового образа жизни.

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Теги:
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