Всероссийская антинаркотическая акция "Призывник" пройдет в Нижегородской области Общество

Всероссийская антинаркотическая акция "Призывник" пройдет в Нижегородской области с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 1 декабря 2022 года.

Как сообщает УКОН ГУ МВД России по Нижегородской области, в ходе акции возможно выявление случаев употребления наркотиков молодыми людьми. Запланирована профилактическая работа с данной категорией лиц.

Основные направления акции - военно-патриотическое воспитание подрастающего поколения, повышение престижа службы в армии и правоохранительных органах, а также вовлечение молодежи в занятие массовым спортом. Патриотическое воспитание в свою очередь способствует формированию и развитию граждан страны, готовых успешно выполнять гражданские обязанности в мирное и военное время.

Согласно предоставленной информации, сотрудники УКОН ГУ МВД на постоянной основе проводят профилактическую работу с молодежью в целях предупреждения и пресечения немедицинского употребления наркотических средств и психотропных веществ, а также преступлений и правонарушений в сфере незаконного оборота наркотиков.

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