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Культура и отдых

Ветераны войны стали первыми посетителями выставки "Поезд Победы" в Нижнем Новгороде

27 марта 2022 14:37  [67] Культура и отдых
Фото: Кирилл Мартынов, pravda-nn.ru

Фото: Кирилл Мартынов, pravda-nn.ru

На железнодорожный вокзал Нижнего Новгорода 27 марта прибыла уникальная передвижная выставка "Поезд Победы".

Как сообщили в пресс-службе нижегородского правительства, выставка посвящена бессмертному подвигу советского народа в годы Великой Отечественной войны.

Первыми посетителями выставки стали ветераны Великой Отечественной войны Евгения Николаевна Нечаева и Исаак Захарович Ясиновский.

"Очень понравилась выставка, такого нигде больше не увидишь. Я сразу вспомнила товарный вагон, который вез меня с тяжелыми ранениями в госпиталь. Надо, чтобы наши внуки и правнуки обязательно посмотрели эту выставку", - сказала Евгения Николаевна Нечаева.

"Выставка у участников войны пробуждает очень тяжелые воспоминания. Все периоды Великой Отечественной отображены и все правильно показано с начала войны до Великой Победы", - отметил Исаак Захарович Ясиновский.

Организаторами выставки в Нижегородской области выступили министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области при поддержке Нижегородского регионального отделения Всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы".

"Все билеты на посещение выставки "Поезд Победы" были забронированы в первый день регистрации за полчаса. Много коллективных заявок от школ из самых разных районов области, от семей с детьми. Сейчас каникулы, и школьники смогут увидеть эту уникальную экспозицию. Формат погружения в атмосферу Великой Отечественной войны – наглядное дополнение к урокам истории в школе и очень сильный элемент патриотического воспитания", - подчеркнула министр образования Нижегородской области Ольга Петрова.

"Я второй раз посещаю эту выставку, но мурашки по коже и слезы на глазах, как в первый раз. Эти ощущения и впечатления мы должны сохранять и передавать следующим поколениям. Мужество наших солдат и бессмертный подвиг наших героев должны сохраниться в веках", - сказала руководитель НРО ВОД "Волонтеры Победы" Мария Самоделкина.

Согласно предоставленной информации, "Поезд Победы" прибыл в Нижний Новгород под музыкальное сопровождение военного оркестра Приволжского округа Росгвардии, а в составе поезда экспозиция одного из вагонов посвящена войскам НКВД, которые были преобразованы в войска национальной гвардии Российской Федерации.

"У Росгвардии славная многовековая история, есть чем гордиться. Подразделения службы по охране правопорядка уже вписали в эту историю страницы борьбы с терроризмом и экстремизмом, обеспечения безопасности граждан, а также участия в специальных операциях по поддержанию и восстановлению мира", - отметил командующий Приволжским округом Росгвардии генерал-полковник Александр Порядин.

СПРАВКА:

"Поезд Победы" будет открыт для посещения 27, 28 и 29 марта. Время одной экскурсии составляет 40 минут. Сбор посетителей экспозиции осуществляется в центральном здании железнодорожного вокзала за 10 минут до назначенного времени, указанного в пригласительном билете.

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Теги:
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