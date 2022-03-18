Олег Хахаев: "Важно всю энергию бизнеса направить в правильное русло" Бизнес

Встреча губернатора Нижегородской области Глеба Никитина с представителями бизнеса, прошедшая 24 марта 2022 года на "Нижегородской ярмарке", очень важна, уверен Олег Хахаев, представляющий Бюро по защите прав предпринимателей НРО "ОПОРА России".

"Такая встреча - хороший шанс для того, чтобы начать более активно принимать участие в импортозамещении, организовывать рабочие места. Это шанс для будущего", - сказал он.

Олег Хахаев отметил, что уже поступают обращения предпринимателей в операционные штабы по ключевым направлениям жизнедеятельности региона, созданные по инициативе губернатора.

"Уже есть "обратная связь", процесс взаимодействия органов власти и бизнеса идет. Наши предприниматели - патриоты своей страны, когда-то они нашли внутренние ресурсы для того, чтобы начать свой бизнес. Сейчас очень много предложений о мерах поддержки, и важно всю энергию бизнеса направить в правильное русло", - добавил Олег Хахаев.

Напомним, глава региона ранее подписал распоряжение о создании координационного штаба по предотвращению негативных явлений в экономике и социальной сфере. Коллегиальный совещательный орган обеспечивает мониторинг, анализ и принятие оперативных мер в связи со сложившейся ситуацией. Также создано пять оперативных штабов по ключевым направлениям жизнедеятельности региона: реальный сектор экономики и предпринимательство; строительство, жилищно-коммунальное хозяйство и экология; социальная сфера; экономика, финансовая сфера и информационные технологии; туризм, народные художественные промыслы и культура.

По итогам совместной деятельности Глеб Никитин утвердил план поддержки региональной экономики. Мероприятия регионального плана структурированы по восьми блокам, касающимся поддержки субъектов МСП, системообразующих организаций, отраслевых мер, диверсификации экспорта, социальной поддержки, в том числе на рынке труда и в части стабилизации ситуации с ценами, в сфере поддержки инвестиций. Всего в рамках плана будет реализовано более 40 мероприятий. На эти цели планируется направить около 3 млрд рублей.