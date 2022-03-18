Елена Грудинина: "Поддержка со стороны нижегородской власти актуальна для бизнеса" Бизнес

"Поддержка, которую оказывают и озвучивают власти Нижегородской области, на сегодняшний день актуальна для бизнеса", - заявила директор нижегородского ООО "Бизнес Эксперт" Елена Грудинина, которая приняла участие во встрече губернатора Нижегородской области Глеба Никитина с предпринимателями.

"Такие встречи очень важны. На сегодняшний день производственникам очень нужна помощь. В частности, мы ждем субсидирования на уровне региона, - добавила директор компании, которая занимается организацией конференций и выставок. – Время пандемии нас закалило, у нас поменялось отношение и к бизнесу, и к жизни. Теперь решения принимаются быстрее".

Напомним, что 24 марта губернатор Нижегородской области Глеб Никитин провел встречу с предпринимателями.

Ранее Глеб Никитин утвердил план поддержки региональной экономики. Мероприятия регионального плана структурированы по восьми блокам, касающимся поддержки субъектов МСП, системообразующих организаций, отраслевых мер, диверсификации экспорта, социальной поддержки, в том числе на рынке труда и в части стабилизации ситуации с ценами, в сфере поддержки инвестиций.

Всего в рамках плана будет реализовано более 40 мероприятий. На эти цели планируется направить около 3 млрд рублей.