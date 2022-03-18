Игорь Норенков: "Для Нижегородской области диалог бизнеса и власти особенно важен" Бизнес

"У Нижегородской области есть своя специфика, это промышленный регион. Для нас диалог бизнеса и власти особенно важен и направлен на то, чтобы модернизировать наше экономическое пространство", - заявил депутат Законодательного собрания Нижегородской области Игорь Норенков, комментируя ежегодную встречу губернатора Глеба Никитина с предпринимательским сообществом.

Игорь Норенков добавил, что сейчас в стране готовится уже третий пакет мер поддержки промышленников, в том числе на основании предложений, которые активно поступают от бизнеса.

"Очень много вопросов нормативного характера. С удовлетворением могу сказать, что большинство инициатив, которые родились и на территории Нижегородской области, превратилось в изменения федеральных законов. Законодательное собрание скорректирует региональное законодательство, если это потребуется, и примет участие в дискуссии в отношении объемов финансирования, которые необходимы для реализации этих нормативных актов", - подчеркнул Игорь Норенков.

Напомним, 24 марта на "Нижегородской ярмарке" состоялась встреча главы региона с представителями бизнеса.

Ранее Глеб Никитин утвердил план поддержки региональной экономики. Мероприятия регионального плана структурированы по восьми блокам, касающимся поддержки субъектов МСП, системообразующих организаций, отраслевых мер, диверсификации экспорта, социальной поддержки, в том числе на рынке труда и в части стабилизации ситуации с ценами, в сфере поддержки инвестиций.

Всего в рамках плана будет реализовано более 40 мероприятий. На эти цели планируется направить около 3 млрд рублей.