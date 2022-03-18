Нижегородцы смогут получить бесплатные юридические консультации 21 апреля Общество

В приемной граждан губернатора и правительства Нижегородской области 21 апреля будут организованы безвозмездные правовые консультации для пенсионеров и граждан льготных категорий.

По сведениям пресс-службы нижегородского правительства, мероприятие будет проведено с соблюдением действующих санитарно-эпидемиологических требований.

Прием (начало в 10:00) пройдет с участием специалистов органов исполнительной власти и учреждений Нижегородской области по адресу: Нижний Новгород, ул. Костина, д. 2.

Предварительная запись на консультацию осуществляется при личном обращении в приемную граждан (каб. 22) или по телефонам: (831) 430-96-39, 439-04-98 с понедельника по четверг с 09:00 до 18:00, в пятницу - с 09:00 до 17:00.

Запись на консультацию прекращается за три рабочих дня до даты ее проведения.

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