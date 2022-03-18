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Анонсы событий для СМИ на 28 марта 2022 года
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28 марта 2022 10:54  [35] Жанна Никонова:"Заключительный этап Всероссийской олимпиады школьников по итальянскому, испанскому, китайскому языкам - бесценный опыт"
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Общество

Жанна Никонова:"Заключительный этап Всероссийской олимпиады школьников по итальянскому, испанскому, китайскому языкам - бесценный опыт"

28 марта 2022 10:54  [35] Общество
В Олимпиаде примут участие 245 обучающихся 6-11 классов из 71 субъекта Российской Федерации

В Олимпиаде примут участие 245 обучающихся 6-11 классов из 71 субъекта Российской Федерации

Фото: пресс-служба вуза

Заключительный этап Всероссийской олимпиады школьников (ВСОШ)  по китайскому, испанскому, итальянскому языкам стартует 28 марта в НГЛУ им.Н.А.Добролюбова.

В период с 28 марта по 1 апреля 2022 года в Нижнем Новгороде состоится заключительный этап ВСОШ по китайскому, итальянскому, испанскому языкам. Организаторами Олимпиады являются Министерство просвещения Российской Федерации совместно с министерством образования, науки и молодежной политики Нижегородской области и Нижегородским государственным лингвистическим университетом им. Н.А. Добролюбова. 
 
"Оргкомитет, студенты и преподаватели нашего университета делают все возможное, чтобы школьники и учителя чувствовали себя в стенах НГЛУ как можно более комфортно, - говорит ректор НГЛУ, профессор Жанна Никонова. - Всероссийская олимпиада школьников – это бесценный опыт для каждого, как для победителя, так и для всех участников, так как это возможность научиться грамотно преподнести свои знания в нужный момент и приобрести опыт состязания, где главный соперник – это ты сам. Для Нижегородского лингвистического университета это также замечательный опыт по организации столь масштабного события". 
 
Школьников и педагогов ожидает насыщенная программа. В НГЛУ учащиеся смогут погрузиться в университетскую атмосферу: для ребят будет организована экскурсия по знаковым площадкам и аудиториям вуза, а сотрудники ответят на интересующие их вопросы. Собрать больше впечатлений о Лингвистическом университете, а ещё весело провести время и завести новых друзей школьники смогут на фотокроссе, который пройдет в рамках Олимпиады. Также юные лингвисты отправятся на экскурсию по Нижнему Новгороду, посетят музеи города. 

Вечером 28 марта в НГЛУ состоится торжественная церемония открытия заключительных этапов ВСОШ по итальянскому, испанскому, китайскому языкам с участием почетных гостей. 
 
После торжественной части пройдет инструктаж для участников заключительного этапа ВСОШ по итальянскому, испанскому, китайскому языкам, а также для руководителей команд участников и сопровождающих региональных делегаций. Соревновательные туры олимпиады стартуют утром во вторник и продлятся до второй половины дня среды. 
 
За два конкурсных дня участников ожидают задания, которые оценят навыки школьников во всех видах речевой деятельности: чтении, письме, говорении и восприятии на слух. 
 
В Олимпиаде примут участие 245 обучающихся 6-11 классов из 71 субъекта Российской Федерации. Нижегородскую область на Олимпиаде будут представлять трое школьников: Софья Ожиганова из Дзержинска (китайский язык), Ксения Салынская (итальянский язык) и Милена Шибалкина (испанский язык) из Нижнего Новгорода. 
 
Кроме того, выполнять задания уровня старших классов в олимпиаде отважились 6 ребят – школьников 6-7 классов из Башкортостана, Татарстана, Челябинской, Свердловской, Рязанской областей. 
 
В то же время для руководителей команд участников и сопровождающих региональных делегаций в рамках заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по итальянскому, испанскому, китайскому языкам будет проходить обучение по программе повышения квалификации "Траектория успеха: стратегии и тактики развития одаренности детей и молодежи". Программа ориентирована на обмен научно-методическим опытом по организации работы с одаренными детьми в контексте взаимодействия педагогического сообщества и научно-методического сопровождения педагогических работников по принципу "быстрого реагирования" на вызовы. Экспертами программы выступят приглашенные специалисты-практики из Москвы и Санкт-Петербурга, ведущие специалисты НГЛУ, среди которых преподаватели-носители языка. 
 
Вечером 30 марта будут подведены итоги заключительного этапа ВСОШ по испанскому, итальянскому, китайскому языкам и сформированы списки победителей. 
 
Напомним, что впервые 4 из 6 заключительных этапов ВСОШ по иностранным языкам проводятся в Нижегородской области на базе Нижегородского государственного лингвистического университета им.Н.А.Добролюбова. НГЛУ принял эстафету по проведению заключительных этапов Всероссийской олимпиады по четырем иностранным языкам в декабре 2021 года и получил соответствующий штандарт. 

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Теги:
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