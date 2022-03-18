Встреча с бизнес-омбудсменом Нижегородской области пройдет 29 марта Бизнес

Павел Солодкий Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Встреча с бизнес-омбудсменом Нижегородской области пройдет 29 марта. Об этом сообщил уполномоченный по защите прав предпринимателей Нижегородской области.

Согласно информации, встреча предпринимателей с Павлом Солодским пройдет 29 марта в 15:00 в Торгово-промышленной палате Нижегородской области.

На приеме будут присутствовать представители Торгово-промышленной палаты, объединений "ОПОРА России" и "Деловая Россия".

Участники встречи обсудят вопросы, возникающие при осуществлении предпринимательской деятельности, а также рассмотрят возможности их решения

Встреча состоится по адресу: Нижний Новгород, ул. Нестерова, д. 31, Торгово-промышленная палата, малый конференц-зал.

Записаться на прием можно по телефону: 8 (831) 430-33-73 или по e-mail: ombudsmennn@gmail.com.