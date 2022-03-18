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Бизнес

ВТБ переводит новых зарплатных клиентов на карты "Мир"

28 марта 2022 12:36  [101] Бизнес

Фото: пресс-служба компании

ВТБ начал поэтапный перевод новых зарплатных клиентов на карты Национальной платежной системы. Уже в марте сотрудники более 20 тыс. предприятий начнут получать карту "Мир" в рамках зарплатного проекта. 

Все новые зарплатные компании и их сотрудники смогут заказать в ВТБ неименную дебетовую Мультикарту платежной системы "Мир". Получить ее можно на территории компании – работодателя или в любом офисе ВТБ, который выберет сотрудник, уже в день отправки реестра в банк, что существенно экономит время. Неименные пластиковые Мультикарты "Мир" ВТБ обладают всем необходимым функционалом, аналогичным картам иностранных платежных систем. Внешне они немного отличаются от обычных карт – отсутствует информация с инициалами держателя.  

Карты выпускаются моментально, поскольку позволяют при оформлении привязать её номер сразу к расчётному счёту. Ими можно оплачивать покупки безналичным способом в торговых точках и через интернет, осуществлять переводы, а также снимать наличные в банкомате, при этом достаточно указать их номер и CVV-код. Карта "Мир" ВТБ принимается как в России, так и в 11 странах за рубежом.  

Кроме того, сотрудники зарплатных предприятий смогут уже в момент получения карты подключиться к программе лояльности платёжной системы "Мир" и получать различные преимущества, в том числе кешбэк до 20% у ряда партнеров, скидки на проезд в транспорте некоторых российских городов и др. Пользователям операционной системы Android доступна бесконтактная оплата с сервисом MirPay.  

"ВТБ – один из лидеров рынка по числу зарплатных проектов. Сегодня по всей России нашу Мультикарту для получения заработной платы используют свыше 7 млн человек. Мы продолжаем активно развивать услуги для зарплатных клиентов в соответствии с потребностями рынка, и в текущей ситуации готовы обеспечить всех своих клиентов передовыми сервисами. Банк самостоятельно реализует поэтапный перевод клиентов на карты Национальной платежной системы не требующий дополнительных действий со стороны финансовых и кадровых служб предприятий. Мы максимально упростили процесс заключения зарплатного договора и сейчас работодатель буквально за один день сможет оформить зарплатный проект, заказать и выдать неименные карты своим сотрудникам и оперативно зачислить на них зарплату",– прокомментировал начальник управления "Зарплатные проекты" ВТБ Гариф Ромашкин.   

Все карты ВТБ, в том числе неименные Мультикарты "Мир", действуют бессрочно, продлевать и перевыпускать их не нужно. В настоящий момент клиентам доступны как цифровые, так и пластиковые дебетовые карты на базе национальной платежной системы и цифровые кредитные карты. 

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Теги:
Банки ВТБ
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