Более 2200 заявок уже поступило на форум "Сильные идеи для нового времени" Общество

Более 2200 заявок уже поступило на форум "Сильные идеи для нового времени"

Более 2200 заявок уже поступило на форум "Сильные идеи для нового времени", сообщают организаторы.

На крауд-платформу ideas.roscongress.org уже подано 2266 идей от 4430 участников из 23 регионов. Самые активные субъекты - Москва, Самарская и Нижегородская области. За первую неделю наибольшее число заявок пришло по направлениям – "Национальная социальная инициатива" (877 идей), "Развитие регионов" (335 идей) и "Открытый разговор" (280 идей).

О сборе идей объявлено во вторник, 22 марта, на пресс-конференции в ТАСС помощником президента России, председателем оргкомитета форума Максимом Орешкиным, генеральным директором АСИ Светланой Чупшевой и председателем ВЭБ.РФ Игорем Шуваловым. Ранее Владимир Путин пригласил регионы присоединиться к форуму «Сильные идеи для нового времени».

Заявки принимаются по семи направлениям. В числе первых поданных проектов по направлению "Национальная кадровая инициатива" – "IT-комплекс "Цифровой HR" из Свердловской области. Автор идеи - кандидат психологических наук, клинический психолог Дмитрий Рассохин. Он предлагает создать специализированную платформу, где человек вместе с услугами по профориентации, получению знаний и обучению необходимым навыкам, связанным с определением специальности, также получит консультацию по психологическим проблемам, мешающим профессиональному личностному развитию.

В треке "Развитие предпринимательства" представитель омской компании Олег Савченко предложил решение по созданию единой базы российской промышленной продукции. Его многоотраслевой агрегатор имеет потенциал стать универсальным сервисом для каталогизации и унификации всей продукции, присутствующей на рынках в России. Для первичной агрегации выбрана отрасль приборостроения как самая сложная для оцифровки из-за множества параметров и, как следствие, большого количества модификаций (исполнений) готовых изделий. Этот проект может стать одним из этапов развития "Биржи импортозамещения" Минпромторга.

По направлению "Национальная социальная инициатива" свою идею по созданию приложения с VR для двигательной реабилитации подал инвалид-колясочник из Томской области Николай Муравьев. Он сам является частым участником реабилитационного процесса и понимает, чего человеку может не хватать в этой работе. Его приложение работает так, что, надев VR-очки, человек видит виртуальный аватар, с которым постепенно начинает себя ассоциировать, - мозг воспринимает цифровой образ как свое тело. С помощью виртуального курсора пользователь инициирует движение частей тела аватара. Это способствует реконструированию нейронной сети, что усиливает эффект от реабилитации. Цель проекта - чтобы люди, имеющие моторные нарушения, могли позволить себе базовую реабилитацию в домашних условиях за небольшую сумму.

Доктор технических наук из Мурманской области Анатолий Ильюша предложил свою идею в технологический трек. Она заключается в запуске инвестиционного проекта по модернизации и переводе котлоагрегатов АО "Мурманская ТЭЦ" на использование "смеси" электролизного водорода и водоугольного топлива в соотношении примерно 20 % на 80 %. Эффектом от реализации проекта станет снижение объемов использования в Мурманской области привозного дорогостоящего топлива нефтяного происхождения при производстве тепловой энергии, обеспечит значительное снижение себестоимости вырабатываемой на ТЭЦ тепловой энергии, а также снизит углеродный след.

В экологическое направление поступило много заявок по вовлечению молодежи в вопросы охраны окружающей среды. Педагог из Московской области Таисия Сержантова подала идею введения школьного курса экологического воспитания детей. Елена Бейбулатова, специалист по моложеной политике из Самарской области, предложила развивать направление молодежного эковолонтерства.

Первый заместитель министра экологии и природных ресурсов Нижегородской области Ольга Белянина выступила с идеей создавать организации по выявлению лучших практик экологического воспитания, содействия развитию экотехнологий во всех секторах экономики региона, информационной поддержки экологически ориентированного бизнеса, а также по оказанию ресурсной помощи для НКО и других инициативных групп в сфере экологии.

В блоке "Развитие регионов" житель Алтайского края Максим Валынкин предложил создать электронную торгово-производственную платформу, которая объединит всех производителей товаров, поставщиков услуги и потребителей. На этом ресурсе должна быть доступна информация об ассортименте производимой продукции, ценах, а также складах хранения и логистика. Это, по мнению автора, облегчит поиск необходимых товаров по регионам, позволит решить проблему необоснованного завышения цены и уберет из цепочки так называемых перекупов.

Цель форума "Сильные идеи для нового времени" — выбрать и воплотить в жизнь 100 сильных идей по развитию страны. Лучшие проекты получат поддержку АСИ, институтов развития и бизнеса, а также федеральных и региональных органов власти. Лучшие идеи представят руководству страны на очном форуме летом 2022 года.

Прием заявок на форум "Сильные идеи для нового времени", который проводят Агентство стратегических инициатив (АСИ) и Фонд Росконгресс, продлится до 22 апреля.

СПРАВКА:

Фонд Росконгресс – социально ориентированный нефинансовый институт развития, крупнейший организатор общероссийских, международных, конгрессных, выставочных, деловых, общественных, молодежных, спортивных мероприятий и событий в области культуры, создан в соответствии с решением Президента Российской Федерации.

Фонд учрежден в 2007 году с целью содействия развитию экономического потенциала, продвижения национальных интересов и укрепления имиджа России. Фонд всесторонне изучает, анализирует, формирует и освещает вопросы российской и глобальной экономической повестки. Обеспечивает администрирование и содействует продвижению бизнес-проектов и привлечению инвестиций, способствует развитию социального предпринимательства и благотворительных проектов.

Мероприятия Фонда собирают участников из 208 стран и территорий, более 15 тысяч представителей СМИ ежегодно работают на площадках Росконгресса, в аналитическую и экспертную работу вовлечены более 5000 экспертов в России и за рубежом.

Фонд взаимодействует со структурами ООН и другими международными организациями. Развивает многоформатное сотрудничество со 165 внешнеэкономическими партнерами, объединениями промышленников и предпринимателей, финансовыми, торговыми и бизнес-ассоциациями в 76 странах мира, со 154 российскими общественными организациями, федеральными органами исполнительной и законодательной власти, субъектами Российской Федерации.

Автономная некоммерческая организация "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов" (asi.ru) создана распоряжением Правительства России от 11 августа 2011 года. Наблюдательный совет АСИ возглавляет Президент России Владимир Путин.

Агентство поддерживает проекты, направленные на системные изменения в сфере улучшения делового климата и поддержки инноваций, образования и подготовки кадров, здравоохранения и социального обслуживания, регионального и городского развития.

Среди ключевых инициатив АСИ – Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата в регионах, платформа для обмена лучшими практиками "Смартека", программа «100 городских лидеров», модель повышения инновационной открытости крупных компаний и платформа Национальной технологической инициативы.