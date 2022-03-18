Мужчина напал с ножом на пассажира в зале ожидания железнодорожного вокзала Нижнего Новгорода Происшествия

Фото: кадры с камеры видеонаблюдения

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Мужчина напал с ножом на пассажира в нижегородском железнодорожном вокзале. Об этом сообщает пресс-служба УТ МВД России по ПФО.

Согласно информации, ранее судимый 58-летний житель Тюменской области находился в зале ожидания железнодорожного вокзала. Он обратился к сидящему на соседней лавке мужчине с предложением выпить вместе спиртного, но тот отказался.

Как рассказал злоумышленник, отказ возмутил его. Поэтому он достал из сумки канцелярский нож и напал на "обидчика". Потерпевший пытался убежать и защититься, но нападавший успел нанести ему несколько резаных ран лица и предплечья.

Транспортные полицейские увидели на камерах видеонаблюдения происшествие и немедленно задержали нападавшего.

В настоящий момент он находится под стражей. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 213 ч. 2 УК РФ (хулиганство).