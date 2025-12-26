Выяснилось, как обезопасить покупку квартиры у пожилого собственника
Нижегородское метро могут продлить до улицы Генерала Ивлиева
Утверждена индексация тарифов ЖКХ в Нижегородской области
Самозанятые смогут рассчитывать на "больничные" и декретные
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Происшествия
26 декабря 2025 17:00Нижегородца обвинили в пропаганде терроризма через интернет — видео
26 декабря 2025 16:42Огромная пробка образовалась на М-7 у Воротынца после массового ДТП с фурами
26 декабря 2025 16:25Заведующую складом нижегородской ГКБ №40 оштрафовали за мошенничество
26 декабря 2025 11:53Верховный суд отказался смягчить пожизненный приговор "поволжскому маньяку"
26 декабря 2025 10:30Экс-директору заволжского ДУКа дали пять лет за хищение 40 млн у жильцов
26 декабря 2025 09:32Начальницу отдела нижегородской "Кадастровой оценки" осудят за мошенничество
25 декабря 2025 20:39Житель Арзамаса отдал мошенникам более миллиона рублей
25 декабря 2025 18:07Детская шалость обернулась пожаром в жилом доме в Нижнем Новгороде
25 декабря 2025 11:27Курьер в Нижнем Новгороде спасла деньги пенсионерки от мошенников — видео
25 декабря 2025 10:32Три машины столкнулись на проспекте Гагарина: один человек в больнице
Происшествия

Огромная пробка образовалась на М-7 у Воротынца после массового ДТП с фурами

26 декабря 2025 16:42 Происшествия
Огромная пробка образовалась на М-7 у Воротынца после массового ДТП с фурами

Фото: max.ru/chp_nn

Многокилометровая пробка образовалась на трассе М-7 в Нижегородской области сторону Воротынца — по данным сервиса "Яндекс Карты", затор превышает 10 километров.

Причиной стала серьезная авария с участием сразу нескольких автомобилей. На подъезде к поселку Южный столкнулись три фуры, пятитонный грузовик и "Газель". Как сообщают в соцсетях очевидцы, одна из машин получила сильные повреждения, и внутри оказался зажат человек. Спасатели продолжают операцию по его извлечению. 

Официальной информации о ДТП, пострадавших и причинах аварии уточняется от госорганов пока не поступало. 

Ранее сообщалось, что движение на Р-177 в Нижегородской области ограничат до сентября 2026 года. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Воротынский район М-7 пробки
Поделиться:
Новости по теме
26 декабря 2025 12:11Около 400 единиц техники убирают снег в Нижнем Новгороде
19 ноября 2025 18:23Подрядчик завершил капремонт 23 км трассы Р-158 под Нижним Новгородом
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Волшебный десант: Деды Морозы-альпинисты поздравили пациентов НОДКБ
25 декабря 2025 18:25Волшебный десант: Деды Морозы-альпинисты поздравили пациентов НОДКБ
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных