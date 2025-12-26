Огромная пробка образовалась на М-7 у Воротынца после массового ДТП с фурами Происшествия

Фото: max.ru/chp_nn

Многокилометровая пробка образовалась на трассе М-7 в Нижегородской области сторону Воротынца — по данным сервиса "Яндекс Карты", затор превышает 10 километров.

Причиной стала серьезная авария с участием сразу нескольких автомобилей. На подъезде к поселку Южный столкнулись три фуры, пятитонный грузовик и "Газель". Как сообщают в соцсетях очевидцы, одна из машин получила сильные повреждения, и внутри оказался зажат человек. Спасатели продолжают операцию по его извлечению.

Официальной информации о ДТП, пострадавших и причинах аварии уточняется от госорганов пока не поступало.

