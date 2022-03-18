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Культура и отдых

Шоу Гии Эрадзе "Песчаная сказка" пройдет на арене Нижегородского цирка только до 24 апреля

28 марта 2022 17:13  [104] Культура и отдых

Шоу Гии Эрадзе "Песчаная сказка" пройдет на арене Нижегородского цирка только до 24 апреля, сообщают организаторы.

"Песчаная сказка" - не просто представление, это тематический спектакль с единым сюжетом. Таинственный, чарующий, притягательный, увлекающий в загадочный мир циркового искусства.

В сюжетную линию вплетены уникальные цирковые номера, представленные в лучших традициях продюсерского центра Гии Эрадзе "Королевский цирк". Каждый номер – эта целая история, в которой оживают загадочные герои и образы. Ловкие акробаты на мачте, головокружительные эквилибристы на рейнских колесах, акробаты на джамперах, мастера конной акробатики - жокеи, буффонадные жонглёры на моноциклах – семья Чугуновых, романтичные воздушные гимнасты на ремнях, искрометная клоунада и современный эстрадный балет – все это впечатлит даже самого взыскательного зрителя.

В шоу Гии Эрадзе "Песчаная Сказка" зрителей ждет встреча с очаровательными белоснежными самоедскими лайками, пятнистыми далматинцами, пушистыми шпицами, двугорбыми верблюдами, озорными обезьянами и райскими павлинами. Но главным сюрпризом шоу станет единственный в мире аттракцион с группой гиппопотамов под руководством народного артиста России Тофика и его супруги Людмилы Ахундовых. Перед зрителями предстанут сразу три огромных полуторатонных африканских бегемота. Бытует мнение, что эти животные медлительные, неповоротливые и вовсе не поддаются дрессуре. Находясь от зрителя на расстоянии вытянутой руки, эти тяжеловесы будут исполнять невероятные трюки.

Отличительной чертой всех шоу продюсерского центра Гии Эрадзе является особое внимание к деталям. "Песчаная сказка" — это не только захватывающий сюжет, филигранная дрессура и великолепные цирковые номера, но и атмосфера, созданная с помощью эксклюзивных декораций, роскошных костюмов, авторской музыки, и современного светового оборудования.

Гостей и жителей Нижнего Новгорода ждут в цирке им. М.Назаровой на шоу Гии Эрадзе «Песчаная сказка» до 24 апреля. Расписание и стоимость билетов уточняйте на сайте цирка. Там же можно онлайн www.circus-nnovgorod.ru приобрести билеты.

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