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Нижегородские медицинские учреждения приглашают к участию во Всероссийском конкурсе "Святость материнства – 2022"

28 марта 2022 18:53  [86] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Нижегородские медицинские учреждения приглашают к участию во Всероссийском конкурсе "Святость материнства – 2022". Об этом сообщают организаторы конкурса.

Согласно информации, конкурс проводит Фонд Андрея Первозванного при поддержке министерства здравоохранения РФ.

Его проведение направлено на защиту материнства и детства, повышение рождаемости и профилактику абортов. В 2022 году конкурс получил поддержку Фонда президентских грантов.

Участие в конкурсе могут принять участие государственные и муниципальные медицинские организации, учреждения социального обслуживания, главные врачи, заведующие женскими консультациями, психологи и специалисты по социальной работе, сопровождающие женщин во время беременности.

Конкурс проходит в следующих номинациях: "Лучший главный врач по организации работы с женщиной в ситуации репродуктивного выбора", "Лучший психолог по сопровождению беременной женщины и семьи, находящейся в трудной жизненной ситуации", "Лучший специалист по социальной работе с беременной женщиной и семьей, находящейся в трудной жизненной ситуации", "Лучшая командная работа медицинского/социального учреждения и общественной организации".

Прием и обработка заявок проходит на сайте конкурса. Общий призовой фонд – 1 млн рублей. Прием заявок в Приволжском федеральном округе проходит с 14 марта по 30 апреля 2022 года.

Жюри отберет финалистов, и далее с апреля по ноябрь пройдет заседание круглого стола в онлайн-формате, награждение финалистов окружного этапа дипломами, а также обучающий семинар для участников конкурса.

По итогам проведения окружного этапа в федеральный финал выйдут 63 участника от 8 федеральных округов. Из финалистов жюри конкурса отберут 23 победителя.

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Теги:
Медицина и здоровье
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