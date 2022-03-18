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Культура и отдых

Римма Газе прочтет лекции об известных мировых художниках в нижегородском "Арсенале"

29 марта 2022 09:30  [61] Культура и отдых

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Римма Газе прочтет лекции об известных мировых художниках в нижегородском "Арсенале". Об этом сообщается на сайте Волго-Вятского филиала ГМИИ им. А.С. Пушкина (ГЦСИ "Арсенал").

Согласно информации, цикл лекций откроется встречей о Винсенте Ван Гоге. 6 апреля посетители "Арсенала" узнают, как рассказать о своей жизни, страсти, страхах, любви к людям и искусству через цвет и форму.

20 апреля состоится лекция о творчестве Анри Матисса. Смелые композиционные приёмы, активное сочетание красок, яркие "дикие" цвета — характерные особенности творчества художника.

4 мая Римма Газе прочтет лекцию "Пабло Пикассо. Конструктор или искусство?". В его творчестве были "цветные периоды", смелые эксперименты, значимые для искусства XX века произведения, но именно кубизм оказал исключительное влияние на современное искусство. Слушатели узнают о кубизме.

18 мая пройдет лекция "Марсель Дюшан. Искусство? Готово". Именно Марсель Дюшан ввел в художественную практику понятие "readymade" (готовая вещь). Это стало главной провокацией для всего современного искусства, открыв практически безграничное пространство для художественных экспериментов. "Что стоит за этим открытием и так ли все просто, как кажется зрителю", - именно об этом и будет лекция спикера.

СПРАВКА.
Римма Газе - соавтор, методист и ведущий цикла занятий по истории искусств для детей и подростков "Главные герои современного искусства". Автор интерактивных образовательных проектов "Спорим это красиво?", "Аукцион. Сколько стоит искусство?", "Точка зрения". Сокуратор и ведущий образовательной программы "Школа арт-медиатора". Музейный педагог с 2015 год.

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Теги:
Арсенал гцси Искусство
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