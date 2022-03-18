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Общество

Авиакомпания Red Wings приступила к полетам из Нижнего Новгорода в Ереван

29 марта 2022 09:44  [1] Общество

Авиакомпания Red Wings приступила к полетам из Нижнего Новгорода в Ереван, сообщает пресс-служба аэропорта.

Стоит отметить, что это направление стало первым регулярным международным направлением авиакомпании из столицы ПФО.

Первый рейс по маршруту был выполнен почти со 100% загрузкой – в полет отправились 93 пассажира. Полеты выполняются на современных российских лайнерах SSJ100 вместимостью 100 кресел.

Далее рейсы будут выполняться раз в неделю по понедельникам. Вылет из Нижнего Новгорода в 09:50, прибытие в столицу Армении в 14:35. Обратно вылеты из Международного аэропорта Звартноц в 15:30, прибытие в Нижний Новгород в 17:55. Время указано местное для каждого аэропорта.

Билеты в продаже на сайте авиакомпании flyredwings.com и у агентов. Продажи открыты до 30 мая 2022 года.

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Теги:
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