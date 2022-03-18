Пять человек пострадали в ДТП в Автозаводском районе Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Пять человек пострадали в ДТП в Автозаводском районе. Об этом сообщили в отделе по пропаганде безопасности дорожного движения и организационно-аналитической работе УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.

Согласно информации, ДТП произошло 28 марта в 22:50 на ул. Краснодонцев, 1 (Автозаводский район).

Водитель иномарки Volkswagen при повороте налево не предоставил преимущество в движении другому автомобилю - Nissan.

В результате ДТП пострадал водитель Nissan и пассажиры Volkswagen. Среди них - 33-летний мужчина, 14-летний и 7-летний мальчики. Также в аварии пострадали: 37-летняя женщина и 30-летний мужчина. Все пятеро были госпитализированы.