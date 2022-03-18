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Пять человек пострадали в ДТП в Автозаводском районе. Об этом сообщили в отделе по пропаганде безопасности дорожного движения и организационно-аналитической работе УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.
Согласно информации, ДТП произошло 28 марта в 22:50 на ул. Краснодонцев, 1 (Автозаводский район).
Водитель иномарки Volkswagen при повороте налево не предоставил преимущество в движении другому автомобилю - Nissan.
В результате ДТП пострадал водитель Nissan и пассажиры Volkswagen. Среди них - 33-летний мужчина, 14-летний и 7-летний мальчики. Также в аварии пострадали: 37-летняя женщина и 30-летний мужчина. Все пятеро были госпитализированы.
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