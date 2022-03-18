Большое родительское собрание пройдет в Нижегородской области 31 марта Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Большое родительское собрание пройдет в Нижегородской области 31 марта. Об этом сообщили в министерстве образования, науки и молодежной политики Нижегородской области.

Согласно информации, встреча пройдет в онлайн-формате в официальной группе "Образование52" в социальной сети "ВКонтакте".

В прямом эфире на вопросы нижегородцев будут отвечать заместитель губернатора, министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов и региональный министр образования, науки и молодежной политики Ольга Петрова.

Напомним, что ранее в паблике "Образование52" был объявлен сбор вопросов к родительскому собранию. Жители региона прислали около 100 вопросов. На их основе составлен список тем, которые планируют обсудить в ходе собрания.

В частности, это проведение ЕГЭ и ОГЭ, организация учебного процесса, дополнительное образование и внеурочная деятельность, питание школьников, ремонт образовательных организаций, цифровизация образования, организация летнего отдыха, переход на обновленные ФГОС, а также проведение всероссийских проверочных работ.