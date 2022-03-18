Гала-концерт фестиваля "Северное созвездие" прошел в Нижегородской области в поддержку нашей армии Культура и отдых

Гала-концерт фестиваля "Северное созвездие" прошел в Нижегородской области в поддержку нашей армии, сообщают организаторы.

Более 600 юных артистов из Нижегородской области выступили на традиционном фестивале творчества “Северное созвездие”.



"Мы все надеемся, что операция скоро закончится и мир вновь вернется к нам. Потому что Наша сила V правде! И мы - Zа Победу", - написали участники фестиваля в соцсети.

СПРАВКА:

Фестиваль "Северное созвездие" организован в Нижегородской области для выявления лучших детских и юношеских самодеятельных коллективов, содействует творческому развитию подрастающего поколения.