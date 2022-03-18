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Нижегородский SPAR примет меры по обеспечению соблюдения требований трудового законодательства. Об этом сообщает госинспекция труда в Нижегородской области.
Согласно информации, компания ООО "СПАР Миддл Волга" (сеть продуктовых магазинов SPAR) ответила на предостережение Государственной инспекции труда в Нижегородской области о недопустимости нарушения требований трудового законодательства.
В компании заверили, что не будут нарушать трудовое законодательство и в случае введения неполного рабочего времени, приостановки производства, объявления простоя, сокращения численности работников, ликвидации организации будут приняты меры по обеспечению соблюдения требований трудового законодательства РФ.
Ранее трудинспекция предостерегла нижегородский пивзавод Heineken о недопустимости нарушения трудового законодательства.
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