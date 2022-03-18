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Общество

Нижегородский SPAR примет меры по обеспечению соблюдения требований трудового законодательства

29 марта 2022 16:14  [219] Общество

Фото: Яндекс.Карты

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Нижегородский SPAR примет меры по обеспечению соблюдения требований трудового законодательства. Об этом сообщает госинспекция труда в Нижегородской области.

Согласно информации, компания ООО "СПАР Миддл Волга" (сеть продуктовых магазинов SPAR) ответила на предостережение Государственной инспекции труда в Нижегородской области о недопустимости нарушения требований трудового законодательства.

В компании заверили, что не будут нарушать трудовое законодательство и в случае введения неполного рабочего времени, приостановки производства, объявления простоя,  сокращения численности работников, ликвидации организации будут приняты меры по обеспечению соблюдения требований трудового законодательства РФ.

Ранее трудинспекция предостерегла нижегородский пивзавод Heineken о недопустимости нарушения трудового законодательства.

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Теги:
Госинспекция труда
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