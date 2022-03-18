Зоопарк "Лимпопо" передал деньги и корма для животных приюта "Сострадание НН" Общество

Зоопарк "Лимпопо" Нижнего Новгорода передал деньги и корма для животных приюта "Сострадание НН", который ранее обратился за помощью к неравнодушным нижегородцам.

Зоопарк передал животным приюта: 100 кг риса, 160 кг мяса и 20 кг куриных голов. Кроме того, сотрудниками зоопарка были собраны деньги, которые также были переданы благотворительному фонду.

Как отметил генеральный директор нижегородского зоопарка «Лимпопо» Владимир Герасичкин, "мы просто не могли не помочь".

"Когда из-за пандемии был закрыт зоопарк, мы оказались лишены источника доходов, но при этом нужно было кормить животных, оплачивать коммунальные платежи", - добавил он, напомнив, что тогда зоопарк тоже обратился с призывом о помощи. "И нас буквально спасли! Добро обязательно должно продолжаться и возвращаться: нам когда-то помогли, теперь помогаем мы", - заключил Владимир Герасичкин.