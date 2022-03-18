Теплоэнерго
Еще четыре платные парковки появятся в Нижнем
Предприниматели смогут бесплатно открыть бизнес ВКонтакте
Скорость движения электросамокатов вновь ограничат
Туротрасль поддержат в Нижегородской области
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 28 марта 2022 года
Рециркулятор
Телефон доверия
Последние новости рубрики Общество
29 марта 2022 17:29  [3] Парковка будет временно ограничена на улице Профинтерна с 20 апреля
29 марта 2022 17:24  [23] Нижегородская больница им. Семашко провела более 100 операций в новом центре абдоминальной хирургии
29 марта 2022 17:04  [56] Лаборатория Нижегородского ГУАДа проверяет материалы для производства асфальта перед началом ремонтных работ
29 марта 2022 16:58  [76] Зоопарк "Лимпопо" передал деньги и корма для животных приюта "Сострадание НН"
29 марта 2022 16:49  [83] Нижегородскую школьницу Софию Меркурьеву наградили медалью и грамотой президента РФ
29 марта 2022 16:23  [115] Автодилеры Audi и Honda продолжают работу в Нижнем Новгороде в штатном режиме
29 марта 2022 16:14  [231] Нижегородский SPAR примет меры по обеспечению соблюдения требований трудового законодательства
29 марта 2022 16:06  [110] Нижегородцы выбрали новый логотип Автозаводского района к его 90-летию
29 марта 2022 15:59  [106] Центр наставничества для подростков "Хулиганодом" открылся в Кстове
29 марта 2022 15:54  [116] Нижегородский водоканал в соответствии с постановлением Правительства не будет начислять повышенные пени за просрочку платежей
Общество

Зоопарк "Лимпопо" передал деньги и корма для животных приюта "Сострадание НН"

29 марта 2022 16:58  [76] Общество

Зоопарк "Лимпопо" Нижнего Новгорода передал деньги и корма для животных приюта "Сострадание НН", который ранее обратился за помощью к неравнодушным нижегородцам.

Зоопарк передал животным приюта: 100 кг риса, 160 кг мяса и 20 кг куриных голов. Кроме того, сотрудниками зоопарка были собраны деньги, которые также были переданы благотворительному фонду.

Как отметил генеральный директор нижегородского зоопарка «Лимпопо» Владимир Герасичкин, "мы просто не могли не помочь".

"Когда из-за пандемии был закрыт зоопарк, мы оказались лишены источника доходов, но при этом нужно было кормить животных, оплачивать коммунальные платежи", - добавил он, напомнив, что тогда зоопарк тоже обратился с призывом о помощи. "И нас буквально спасли! Добро обязательно должно продолжаться и возвращаться: нам когда-то помогли, теперь помогаем мы", - заключил Владимир Герасичкин.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Животные Зоопарк
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2022
Фоторепортажи
Автопробег в честь годовщины воссоединения Крыма с Россией
18 марта 2022 14:05Автопробег в честь годовщины воссоединения Крыма с Россией
Кирилл Зайцев «Мой Лермонтов»
Архив
Крик Лангусты
Наш класс
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph