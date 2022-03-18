Юрий Станкевич: "Мы не должны допустить повышения кредитных ставок по выданным продуктам для концессионеров" Экономика

Юрий Станкевич Фото: НРО партии "Единая Россия"

Депутат Государственной Думы РФ (фракция "Единой России") Юрий Станкевич выступает за сдерживание ставок по выданным кредитам для компаний, которые реализуют проекты в рамках концессионных соглашений. Такой риск сейчас есть из-за повышения ключевой ставки Центрального банка России.

Так, например, к депутату обратилась компания, которая реализует инвестиционные проекты на территории Нижегородской области в сфере создания и модернизации инфраструктуры жилищно-коммунального хозяйства. Большую часть инфраструктурных проектов они реализуют в рамках концессионных соглашений, во исполнение которых компания заключала долгосрочные кредитные договоры.

"С повышением ключевой ставки Центробанка России существует высокий риск увеличения процентной ставки по действующим кредитам. В конечном итоге это может привести к огромному убытку компаний. Конкретно в данном случае, как следствие, повышение ставки отразилось бы на планах по модернизации и развитию систем ЖКХ в отдельных муниципалитетах региона. Важно было не допустить этого", - рассказал Юрий Станкевич.

Депутатом было направлено ходатайство в адрес банка-кредитора о сохранении процентной ставки на первоначальном уровне, которое было удовлетворено.

"Мы понимаем, что этот частный случай очень показателен. С такой ситуацией может столкнуться большое количество компаний. А именно в рамках концессионных соглашений реализуется много социальных проектов, которые важны как для жителей Нижегородской области, так и для любого региона в целом. Поэтому как раз эта частная история должна перерасти в системную работу. И мы можем использовать это как одну из антикризисных мер для предпринимательского сообщества. Необходимо на государственном уровне разработать механизм, который позволит сохранять ставки по действующим кредитам, взятым на реализацию концессионных соглашений, а также позволит заключать новые кредитные договора по процентным ставкам, не привязанным к ключевой ставке ЦБ РФ. Данная мера позволит привлечь внебюджетные инвестиции в социальную и жизнеобеспечивающую инфраструктуру, что благоприятно скажется на качестве жизни граждан нашей страны", - отметил Юрий Станкевич.