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Экономика

Юрий Станкевич: "Мы не должны допустить повышения кредитных ставок по выданным продуктам для концессионеров"

29 марта 2022 17:11  [43] Экономика
Юрий Станкевич

Юрий Станкевич

Фото: НРО партии "Единая Россия"

Депутат Государственной Думы РФ (фракция "Единой России") Юрий Станкевич выступает за сдерживание ставок по выданным кредитам для компаний, которые реализуют проекты в рамках концессионных соглашений. Такой риск сейчас есть из-за повышения ключевой ставки Центрального банка России. 

Так, например, к депутату обратилась компания, которая реализует инвестиционные проекты на территории Нижегородской области в сфере создания и модернизации инфраструктуры жилищно-коммунального хозяйства. Большую часть  инфраструктурных проектов они реализуют в рамках концессионных соглашений, во исполнение которых компания заключала долгосрочные кредитные договоры.  

"С повышением ключевой ставки Центробанка России существует высокий риск  увеличения процентной ставки по действующим кредитам. В конечном итоге это может привести к огромному убытку компаний. Конкретно в данном случае, как следствие, повышение ставки отразилось бы на планах по модернизации и развитию систем ЖКХ в отдельных муниципалитетах региона. Важно было не допустить этого", - рассказал Юрий Станкевич. 

Депутатом было направлено ходатайство в адрес банка-кредитора о сохранении процентной ставки на первоначальном уровне, которое было удовлетворено. 

"Мы понимаем, что этот частный случай очень показателен. С такой ситуацией может столкнуться большое количество компаний. А именно в рамках  концессионных соглашений реализуется много социальных проектов, которые важны как для жителей Нижегородской области, так и для любого региона в целом.  Поэтому как раз эта частная история должна перерасти в системную работу. И мы можем использовать это как одну из антикризисных мер для предпринимательского сообщества. Необходимо на государственном уровне разработать механизм, который позволит сохранять ставки по действующим кредитам, взятым на реализацию концессионных соглашений, а также позволит заключать новые кредитные договора по процентным ставкам, не привязанным к ключевой ставке ЦБ РФ. Данная мера позволит привлечь внебюджетные инвестиции в социальную и жизнеобеспечивающую инфраструктуру, что благоприятно скажется на качестве жизни граждан нашей страны", - отметил Юрий Станкевич.    

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Теги:
Кредит Юрий Станкевич
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